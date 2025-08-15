Барко: Все мысли сейчас только о встрече с «Зенитом»

Хавбекотметил, почему матч 5-го тура РПЛ сбудет крайне важным для красно-белых.

Игра состоится 16 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Мы продолжаем работать. Этот сезон тоже начался не так, как хотелось. Но в субботу предстоит важнейший матч. Для нас самих, для клуба, для болельщиков. Для истории "Спартака". Поэтому все мысли сейчас только о встрече с "Зенитом". Нужно исправлять ситуацию здесь и сейчас», — приводит слова Барко официальный сайт «Спартака».

«Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» (5) — на восьмой строчке.