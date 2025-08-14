ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • 23:52
    • Синнер стал первым финалистом «тысячника» в Цинциннати
  • 23:25
    • «Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии
  • 22:41
    • «Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:31
    • «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль
    «АЕК» из Ларнаки и «Панатинаикос» вышли в следующий раунд Лиги Европы

    Лига Европы Шахтер Донецк Панатинаикос АЕК Ларнака Легия
    Завершились два матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Шахтер» — «Панатинаикос»
    «Шахтер» — «Панатинаикос»

    «Панатинаикос» оказался сильнее «Шахтера» по итогам серии пенальти — 0:0, 4:3 по пенальти.

    За 120 минут ни одна из команд не смогла отличиться с игры, в серии пенальти оказались сильнее футболисты греческой команды.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Шахтёр Д — Панатинаикос 0:0
    Голы: 0:1 Фотис Иоаннидис (пенальти) (120 + 2'), 1:2 Винисиус Тобиас (пенальти) (120 + 2'), 1:2 Александр Еремеевн (пенальти) (120 + 2'), 2:2 Артем Бондаренко (пенальти) (120 + 2'), 3:3 Невертон (пенальти) (120 + 2'), 3:3 Анасс Зарури (пенальти) (120 + 2'), 3:4 Даниэль Мансини (пенальти) (120 + 2') Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Винисиус Тобиас, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педриньо, Марлон Гомес (Егор Назарина, 101'), Артем Бондаренко, Олег Андреевич Очеретько, Невертон, Кауан Элиас, Alisson Santana Lopes da Fonseca Панатинаикос: Бартломей Дронговский, Гиоргос Кирьякопулос (Александр Еремеевн, 113'), Ахмед Туба, Эрик Палмер-Браун, Факундо Пельистри (Даниэль Мансини, 101'), Тете (Анасс Зарури, 76'), Педро Чиривелья, Адам Черин (Манолис Сиопис, 91'), Неманья Максимович, Кароль Свидерски (Фотис Иоаннидис, 76'), Яннис Коцирас (Тин Едвай, 101') Предупреждения: Валерий Бондарь (28'), Олег Андреевич Очеретько (48'), Адам Черин (52'), Олег Андреевич Очеретько (82'), Яннис Коцирас (92'), Педро Чиривелья (97'), Манолис Сиопис (105 + 2'), Егор Назарина (111'), Ахмед Туба (120 + 2')

    «Панатинаикос» прошел в следующий раунд Лиги Европы, «Шахтер» продолжит играть в Лиге конференций.

    В другой встрече «Легия» обыграла «АЕК» из Ларнаки со счетом 2:1.

    «Легия» открыла счет на 11-й минуте благодаря голу Жан-Пьера Нсаме, Милета Райович удвоил преимущество польской команды на 18-й минуте.

    Единственный мяч в исполнении «АЕК» Джордже Иванович на 52-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Легия — АЕК Ларнака 2:1
    Голы: 1:0 Жан-Пьер Нсаме (11'), 2:0 Милета Райович (16'), 2:1 Джордже Иванович (52') Легия: Кацпер Тобиаш, Артур Енджейчик (Илья Шкурин, 79'), Стив Капюади, Рубен Винагре (Аркадиуш Реца, 79'), Рёя Морисита (Wojciech Urbanski, 71'), Павел Вшолек, Ваган Бичахчян (Петар Стоянович, 71'), Рафал Аугустыняк, Милета Райович (Мигель Альфарела, 61'), Jan Ziolkowski, Жан-Пьер Нсаме АЕК Ларнака: Златан Аломерович, Валентин Роберж, Анхель Гарсия Кабесали, Хрвое Миличевич, Пере Понс, Кароль Ангельски (Enzo Cabrera, 71'), Джордже Иванович (Jimmy Suarez, 85'), Yerson Chacon (Хорхе Мирамон, 86'), Gus Ledes, Jeremie Gnali, Godswill Ekpolo Предупреждения: Артур Енджейчик (1'), Рубен Винагре (38'), Edward Iordanescu (45'), Валентин Роберж (45 + 4'), Jeremie Gnali (63'), Хрвое Миличевич (68'), Jeremie Gnali (72'), Кацпер Тобиаш (78'), Yerson Chacon (78'), Рафал Аугустыняк (78'), Джордже Иванович (85')

    Несмотря на поражение, «АЕК» вышел в следующий раунд благодаря победе в первом матче со счетом 4:1. Общий счет — 5:3 в пользу команды из Кипра.

