    Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Тоттенхэм Суперкубок УЕФА
    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Тоттенхэмом» (2:2, пен. — 4:3) в матче за Суперкубок УЕФА опубликовал пост в своем телеграм-канале.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «Всем привет! Вернулись в Париж. У нас 5 утра. Тяжелая дорога после классного, напряженного и интересного матча. Что могу сказать? Такие победы еще слаще, когда команде получается проявить характер и переломить исход матча, плюс победа по пенальти. Очень, повторюсь, нервно эмоционально. Только положительные эмоции и много света. Идем дальше. Следующий матч на выезде против "Нанта", будем готовиться», — сказал Сафонов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В 1-м туре сезона-2025/26 «ПСЖ» 17 августа встретится с «Нантом». Начало матча — в 21:45 мск.

