«Хиберниан» и «Олимпия» вышли в следующий раунд Лиги конференций

Завершились два матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций.
«Олимпия» оказалась сильнее в гостях «Эгнатии» по итогам дополнительного времени — 4:2.
В основное время команды забили четыре гола на двоих — у «Эгнатии» дублем отметился Реги Люшкья (6' и 86'), а за «Олимпию» голами отметились Велько Еленкович (32') и Антонио Марин (79').
В дополнительное время Иван Дурдов на 99-й минуте вывел словенскую команду вперед, а Алехандро Бланко 7 минут спустя установил окончательный счет в матче.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Эгнатия — Олимпия Любляна 2:4
Голы: 1:0 Реги Лушкья (6'), 1:1 Veljko Jelenkovic (32'), 1:2 Антонио Марин (79'), 2:2 (86'), 2:3 (99'), 2:4 Алехандро Бланко (107')
Эгнатия: Арбенит Джемайли, Замиг Алиев (Leo Melo, 83'), Реги Лушкья, Альбано Алекси, Фернандо Медейрос, Сумаила Бакайоко (Jefferson Jefferson, 100'), Mario Dajsinani, Guillem Jaime (Flamur Ruci, 105'), Eljon Sota (Anio Poci, 46'), Kastriot Selmani (Mohammed Yahaya, 61'), Ildi Gruda (Эдисон Ндреца, 60')
Олимпия Любляна: Ахмет Мухамедбегович, Дино Коич (Матео Ачимович, 111'), Марко Брест (Антонио Марин, 71'), Диогу Пинту (Алехандро Бланко, 98'), Агустин Доффо, Alex Tamm (Иван Дурдов, 63'), Peter Agba, Jost Urbancic, Veljko Jelenkovic, Diga (Фредерик Анану, 111'), Matevz Dajcar
«Олимпия» продолжает борьбу в Лиге конференций, «Эгнатия» завершает выступление.
«Хиберниан» на своем поле уступил «Партизану» со счетом 2:3.
Основное время завершилось со счетом 1:3. Дублем у «Партизана» отличился Йован Милошевич (44' и 90+6'), еще один гол на счету Милана Вукотича на 17-й минуте. В составе «Хиберниана» единственный гол в первые 90 минут матча забил Киран Боуи на исходе часа игры.
Так как первый матч завершился победой шотландской команды 2:0, было назначено дополнительное время, где «Хиберниан» забил единственный мяч на 100-й минуте — Крис Кадден отличился.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Хиберниан — Партизан 2:3
Голы: 0:1 Milan Vukotic (17'), 0:2 Йован Милошевич (44'), 1:2 Кирон Боуи (60'), 1:3 (90 + 6'), 2:3 (100')
Хиберниан: Джордан Смит, Роки Бушири Кисонга, Джек Айрдейл, Джордан Обита (Элье Йуан, 90'), Крис Кэдден, Дилан Левитт (Аласана Манне, 77'), Джош Маллиган, Мартин Бойл (Жуниор Хойлетт, 90'), Кирон Боуи (Thibault Klidje, 114'), Warren O'Hora, Josh Campbell (Ники Кэдден, 65')
Партизан: Никола Симич, Стефан Милич (Аранджел Стойкович, 105'), Йован Милошевич (Dusan Jovanovic, 116'), Nemanja Trifunovic (Бибрас Натхо, 83'), Bogdan Kostic (Янис Карабелев, 66'), Ognjen Ugresic (Демба Сек, 74'), Milan Vukotic (Andrej Kostic, 83'), Vanja Dragojevic, M.Jurcevic, Milan Roganovic, Marko Milosevic
«Хиберниан» по сумме двух встреч выходит в следующий раунд, а «Партизан» завершает свое выступление в еврокубках.