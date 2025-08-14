ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 2
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • 23:52
    • Синнер стал первым финалистом «тысячника» в Цинциннати
  • 23:25
    • «Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии
  • 22:41
    • «Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:31
    • «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль
    Все новости спорта

    «Хиберниан» и «Олимпия» вышли в следующий раунд Лиги конференций

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Партизан
    Завершились два матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Олимпия» оказалась сильнее в гостях «Эгнатии» по итогам дополнительного времени — 4:2.

    В основное время команды забили четыре гола на двоих — у «Эгнатии» дублем отметился Реги Люшкья (6' и 86'), а за «Олимпию» голами отметились Велько Еленкович (32') и Антонио Марин (79').

    В дополнительное время Иван Дурдов на 99-й минуте вывел словенскую команду вперед, а Алехандро Бланко 7 минут спустя установил окончательный счет в матче.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Эгнатия — Олимпия Любляна 2:4
    Голы: 1:0 Реги Лушкья (6'), 1:1 Veljko Jelenkovic (32'), 1:2 Антонио Марин (79'), 2:2 (86'), 2:3 (99'), 2:4 Алехандро Бланко (107') Эгнатия: Арбенит Джемайли, Замиг Алиев (Leo Melo, 83'), Реги Лушкья, Альбано Алекси, Фернандо Медейрос, Сумаила Бакайоко (Jefferson Jefferson, 100'), Mario Dajsinani, Guillem Jaime (Flamur Ruci, 105'), Eljon Sota (Anio Poci, 46'), Kastriot Selmani (Mohammed Yahaya, 61'), Ildi Gruda (Эдисон Ндреца, 60') Олимпия Любляна: Ахмет Мухамедбегович, Дино Коич (Матео Ачимович, 111'), Марко Брест (Антонио Марин, 71'), Диогу Пинту (Алехандро Бланко, 98'), Агустин Доффо, Alex Tamm (Иван Дурдов, 63'), Peter Agba, Jost Urbancic, Veljko Jelenkovic, Diga (Фредерик Анану, 111'), Matevz Dajcar

    «Олимпия» продолжает борьбу в Лиге конференций, «Эгнатия» завершает выступление.

    «Хиберниан» на своем поле уступил «Партизану» со счетом 2:3.

    Основное время завершилось со счетом 1:3. Дублем у «Партизана» отличился Йован Милошевич (44' и 90+6'), еще один гол на счету Милана Вукотича на 17-й минуте. В составе «Хиберниана» единственный гол в первые 90 минут матча забил Киран Боуи на исходе часа игры.

    Так как первый матч завершился победой шотландской команды 2:0, было назначено дополнительное время, где «Хиберниан» забил единственный мяч на 100-й минуте — Крис Кадден отличился.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Хиберниан — Партизан 2:3
    Голы: 0:1 Milan Vukotic (17'), 0:2 Йован Милошевич (44'), 1:2 Кирон Боуи (60'), 1:3 (90 + 6'), 2:3 (100') Хиберниан: Джордан Смит, Роки Бушири Кисонга, Джек Айрдейл, Джордан Обита (Элье Йуан, 90'), Крис Кэдден, Дилан Левитт (Аласана Манне, 77'), Джош Маллиган, Мартин Бойл (Жуниор Хойлетт, 90'), Кирон Боуи (Thibault Klidje, 114'), Warren O'Hora, Josh Campbell (Ники Кэдден, 65') Партизан: Никола Симич, Стефан Милич (Аранджел Стойкович, 105'), Йован Милошевич (Dusan Jovanovic, 116'), Nemanja Trifunovic (Бибрас Натхо, 83'), Bogdan Kostic (Янис Карабелев, 66'), Ognjen Ugresic (Демба Сек, 74'), Milan Vukotic (Andrej Kostic, 83'), Vanja Dragojevic, M.Jurcevic, Milan Roganovic, Marko Milosevic

    «Хиберниан» по сумме двух встреч выходит в следующий раунд, а «Партизан» завершает свое выступление в еврокубках.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Московское дерби без победителя?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» начнут сезон с ничьей?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • У «Краснодара» не будет проблем с «Сочи»?
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры