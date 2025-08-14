Обе команды в прошлом туре потерпели поражение, поэтому в предстоящем поединке у них одна задача — победить. Победитель гарантировано займет третье место.
Команды встречались в РПЛ 10 августа и «Ростов» одержал первую победу, которая стала для «сельмашей» первой в нынешнем сезоне. «Пари НН» пока что без побед. В пяти играх у «горожан» 5 поражений.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 3.10 на победу «Пари НН», 2.34 на победу «Ростова».
- Эксперты: на LiveSport прогнозируют «Ростову» успех.
- Прогноз ИИ: интеллект ставит на минимальную победу «Ростова» 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.