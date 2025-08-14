В последнем матче 2-го тура Кубка Россиипримет. Поединок стартует в 19:30 по мск.

Обе команды в прошлом туре потерпели поражение, поэтому в предстоящем поединке у них одна задача — победить. Победитель гарантировано займет третье место.

Команды встречались в РПЛ 10 августа и «Ростов» одержал первую победу, которая стала для «сельмашей» первой в нынешнем сезоне. «Пари НН» пока что без побед. В пяти играх у «горожан» 5 поражений.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 3.10 на победу «Пари НН», 2.34 на победу «Ростова».

Эксперты: на LiveSport прогнозируют «Ростову» успех.

Прогноз ИИ: интеллект ставит на минимальную победу «Ростова» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.