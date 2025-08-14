1-й таймАрарат — Спарта ПрагаОнлайн
    Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна«Арарат» — «Спарта Прага». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 15:52
    • «Зенит» и «Сьон» вновь проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге
  • 13:49
    • «СЭ»: Роберто Манчини может возглавить «Спартак»
  • 13:35
    • УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг перед стартом нового сезона
  • 13:05
    • В «Истанбул Башакшехир» объяснили задержку перевода средств ЦСКА за трансфер Файзуллаева
    «Пари НН» — «Ростов»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Нижний Новгород Ростов Календарь Кубка России
    В последнем матче 2-го тура Кубка России «Пари НН» примет «Ростов». Поединок стартует в 19:30 по мск.

    Обе команды в прошлом туре потерпели поражение, поэтому в предстоящем поединке у них одна задача — победить. Победитель гарантировано займет третье место.

    Команды встречались в РПЛ 10 августа и «Ростов» одержал первую победу, которая стала для «сельмашей» первой в нынешнем сезоне. «Пари НН» пока что без побед. В пяти играх у «горожан» 5 поражений.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: 3.10 на победу «Пари НН», 2.34 на победу «Ростова».

    • Эксперты: на LiveSport прогнозируют «Ростову» успех.

    • Прогноз ИИ: интеллект ставит на минимальную победу «Ростова» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
