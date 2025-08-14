Серия пенальтиПСЖ — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Витинья«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция Михаил Дегтярёв«Вопрос решен, нечего обсуждать». РПЛ ждёт ужесточение лимита, потолок зарплат, реформа судейства Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • 22:40
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 19:46
    • Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  • 19:12
    • «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
  • 18:27
    • «Оренбург» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
    Все новости спорта

    «Ростов» сможет исправиться за поражение?

    Пари НН — Ростов: прогноз на футбол и ставка за 2.44

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Нижний Новгород Прогнозы на Ростов Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Альба — главный тренер «Ростова»
    В матче Кубка России по футболу встретятся «Пари НН» и «Ростов». Игра пройдёт 14 августа. начало — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 14 Августа 2025 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 19:30 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: «Пари НН» начал борьбу за Кубок России с поражения в первом туре. Команда занимает третью строчку в группе С.

    В чемпионате России клуб из Нижнего Новгорода показывает ужасный старт. Команда проиграла все четыре матча и занимает последнюю, 16-ю, строчку. Разница мячей — 2:9.

    Пари НН — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Пари НН» в первом туре потерпел минимальное поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1).

    В последних играх чемпионата России команда уступила «Ростову» со счетом 0:1 и проиграла лидеру «Локомотиву» со счетом 2:3.

    На отрезке из пяти игр, «Пари НН» потерпел все пять поражений, проиграв с общим счетом 2:10.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: среди травмированных защитник Александр Эктов и полузащитник Валерий Царукян.

    Состояние команды: ужасный «Пари НН» в этом сезоне поражает. Команда не провела ключевых изменений в руководстве или в составе, однако последние игры могут к этому привести.

    Два забитых мяча в пяти играх для «Пари НН» выглядят еще скуднее, когда речь заходит о создании моментов. Показатель XG в среднем на старте сезона для команды равен 0,71. Клуб пока пытается нащупать свою игру.

    «Ростов»

    Турнирное положение: «Ростов» также не смог начать борьбу за Кубок России с успеха. Команда проиграла в первом туре и занимает последнее место в квартете С.

    В чемпионате России ростовчане не радуют своим выступлением. После четырех игр команда имеет всего одну победу и три поражения. Такой старт отразился на 13-й строчке в турнирной таблице.

  • Юрий Сёмин: Защитники «Спартака» не имеют права допускать такие ошибки
  • Легенда «Локомотива» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о четвёртом туре РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: в первом туре Кубка России «Ростов» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 0:2.

    В двух крайних матчах РПЛ ростовчане добыли первые очки в сезоне, обыграв «Пари НН» (0:1), и разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 1:4.

    В последних пяти матчах у команды всего лишь одна победа и четыре поражения. Разница мячей на этом отрезке — 3:9.

    Не сыграют: среди травмированных защитники Дмитрий Чистяков и Умар Сако.

    Состояние команды: игра «Ростова» напоминает сломанный механизм, который когда-то приносил результат. Команда буксует из-за отсутствия четкой тренерской мысли.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В победной игре против «Пари НН» клуб получил преимущество в виде удаления капитана нижегородцев Майга на 11-й минуте. Однако и после этого мы не увидели структуры в атаке команды.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» проиграл все пять матчей на старте сезона

    • «Ростов» забил всего три мяча в пяти играх

    • «Пари НН» пропустил десять мячей в пяти матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.93.

    Прогноз: ожидаем победу «Ростова» против разобранного «Пари НН» в основное время.

    Несмотря на статус домашней команды, «Пари НН» не сможет рассчитывать на домашние трибуны, так как матч состоится в Саранске.

    Ставка: Победа «Ростова» в матче за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз заключается в ожидании ничьи по итогам 90 минут встречи. Команды показали одинаково плохой старт и могут сыграть в равный футбол.

    Дополнительная ставка: Ничья в матче в основное время за 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Комесана — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нарди — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Александрова — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зайдель — Грачева
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бронцетти — Гауфф
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КуПС — РФШ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Паолини — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Фредрикстад
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ноа — Линкольн
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Пакш — Полесье
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пари НН — Ростов: прогноз и ставка за 2.44, статистика, коэффициенты матча 14.08.202519:30. «Ростов» сможет исправиться за поражение?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры