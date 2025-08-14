Пари НН — Ростов: прогноз на футбол и ставка за 2.44

В матче Кубка России по футболу встретятся «Пари НН» и «Ростов». Игра пройдёт 14 августа. начало — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: «Пари НН» начал борьбу за Кубок России с поражения в первом туре. Команда занимает третью строчку в группе С.

В чемпионате России клуб из Нижнего Новгорода показывает ужасный старт. Команда проиграла все четыре матча и занимает последнюю, 16-ю, строчку. Разница мячей — 2:9.

Последние матчи: «Пари НН» в первом туре потерпел минимальное поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1).

В последних играх чемпионата России команда уступила «Ростову» со счетом 0:1 и проиграла лидеру «Локомотиву» со счетом 2:3.

На отрезке из пяти игр, «Пари НН» потерпел все пять поражений, проиграв с общим счетом 2:10.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: среди травмированных защитник Александр Эктов и полузащитник Валерий Царукян.

Состояние команды: ужасный «Пари НН» в этом сезоне поражает. Команда не провела ключевых изменений в руководстве или в составе, однако последние игры могут к этому привести.

Два забитых мяча в пяти играх для «Пари НН» выглядят еще скуднее, когда речь заходит о создании моментов. Показатель XG в среднем на старте сезона для команды равен 0,71. Клуб пока пытается нащупать свою игру.

«Ростов»

Турнирное положение: «Ростов» также не смог начать борьбу за Кубок России с успеха. Команда проиграла в первом туре и занимает последнее место в квартете С.

В чемпионате России ростовчане не радуют своим выступлением. После четырех игр команда имеет всего одну победу и три поражения. Такой старт отразился на 13-й строчке в турнирной таблице.

Последние матчи: в первом туре Кубка России «Ростов» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 0:2.

В двух крайних матчах РПЛ ростовчане добыли первые очки в сезоне, обыграв «Пари НН» (0:1), и разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 1:4.

В последних пяти матчах у команды всего лишь одна победа и четыре поражения. Разница мячей на этом отрезке — 3:9.

Не сыграют: среди травмированных защитники Дмитрий Чистяков и Умар Сако.

Состояние команды: игра «Ростова» напоминает сломанный механизм, который когда-то приносил результат. Команда буксует из-за отсутствия четкой тренерской мысли.

В победной игре против «Пари НН» клуб получил преимущество в виде удаления капитана нижегородцев Майга на 11-й минуте. Однако и после этого мы не увидели структуры в атаке команды.

Статистика для ставок

«Пари НН» проиграл все пять матчей на старте сезона

«Ростов» забил всего три мяча в пяти играх

«Пари НН» пропустил десять мячей в пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.93.

Прогноз: ожидаем победу «Ростова» против разобранного «Пари НН» в основное время.

Несмотря на статус домашней команды, «Пари НН» не сможет рассчитывать на домашние трибуны, так как матч состоится в Саранске.

Ставка: Победа «Ростова» в матче за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз заключается в ожидании ничьи по итогам 90 минут встречи. Команды показали одинаково плохой старт и могут сыграть в равный футбол.

Дополнительная ставка: Ничья в матче в основное время за 3.50.