Пари НН — Ростов: прогноз на футбол и ставка за 2.44

Турнирное положение: «Пари НН» начал борьбу за Кубок России с поражения в первом туре. Команда занимает третью строчку в группе С.
В чемпионате России клуб из Нижнего Новгорода показывает ужасный старт. Команда проиграла все четыре матча и занимает последнюю, 16-ю, строчку. Разница мячей — 2:9.
Пари НН — Ростов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Пари НН» в первом туре потерпел минимальное поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1).
В последних играх чемпионата России команда уступила «Ростову» со счетом 0:1 и проиграла лидеру «Локомотиву» со счетом 2:3.
На отрезке из пяти игр, «Пари НН» потерпел все пять поражений, проиграв с общим счетом 2:10.
Не сыграют: среди травмированных защитник Александр Эктов и полузащитник Валерий Царукян.
Состояние команды: ужасный «Пари НН» в этом сезоне поражает. Команда не провела ключевых изменений в руководстве или в составе, однако последние игры могут к этому привести.
Два забитых мяча в пяти играх для «Пари НН» выглядят еще скуднее, когда речь заходит о создании моментов. Показатель XG в среднем на старте сезона для команды равен 0,71. Клуб пока пытается нащупать свою игру.
«Ростов»
Турнирное положение: «Ростов» также не смог начать борьбу за Кубок России с успеха. Команда проиграла в первом туре и занимает последнее место в квартете С.
В чемпионате России ростовчане не радуют своим выступлением. После четырех игр команда имеет всего одну победу и три поражения. Такой старт отразился на 13-й строчке в турнирной таблице.
Последние матчи: в первом туре Кубка России «Ростов» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 0:2.
В двух крайних матчах РПЛ ростовчане добыли первые очки в сезоне, обыграв «Пари НН» (0:1), и разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 1:4.
В последних пяти матчах у команды всего лишь одна победа и четыре поражения. Разница мячей на этом отрезке — 3:9.
Не сыграют: среди травмированных защитники Дмитрий Чистяков и Умар Сако.
Состояние команды: игра «Ростова» напоминает сломанный механизм, который когда-то приносил результат. Команда буксует из-за отсутствия четкой тренерской мысли.
В победной игре против «Пари НН» клуб получил преимущество в виде удаления капитана нижегородцев Майга на 11-й минуте. Однако и после этого мы не увидели структуры в атаке команды.
Статистика для ставок
- «Пари НН» проиграл все пять матчей на старте сезона
- «Ростов» забил всего три мяча в пяти играх
- «Пари НН» пропустил десять мячей в пяти матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.93.
Прогноз: ожидаем победу «Ростова» против разобранного «Пари НН» в основное время.
Несмотря на статус домашней команды, «Пари НН» не сможет рассчитывать на домашние трибуны, так как матч состоится в Саранске.
Ставка: Победа «Ростова» в матче за 2.44.
Прогноз: более рискованный прогноз заключается в ожидании ничьи по итогам 90 минут встречи. Команды показали одинаково плохой старт и могут сыграть в равный футбол.
Дополнительная ставка: Ничья в матче в основное время за 3.50.