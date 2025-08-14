«Санта Клара» идет дальше в квалификации Лиги конференций, «Аустрия» и «Милсами» вылетели

«Аустрия» покидает Лигу конференций Фото: globallookpress.com
В одном из поединков ирландский «Шемрок Роверс» разгромил косовский «Балкани» со счетом 4:0 и пробился в финал квалификации, где сыграет с португальской «Санта Кларой».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Шэмрок Роверс — Балкани 4:0
Голы: 1:0 Rory Gaffney (45 + 1'), 2:0 Rory Gaffney (48'), 3:0 Джошуа Хонохан (55'), 4:0 Грэм Бурк (67') Шэмрок Роверс: Дэниел Клири, Ли Грэйс, Джошуа Хонохан (Адам Мэтьюз, 71'), Дилан Уоттс (John McGovern, 71'), Danny Grant, Edward McGinty, Roberto Pico, Connor Malley (Дарра Наджент, 70'), Matthew Healy, Rory Gaffney (Michael Noonan, 64'), Daniel Mandroiu (Грэм Бурк, 63') Балкани: Марсель Исмайльгечи (Albert Lamane Diene, 68'), Арбер Потоку (Валид Хамиди, 54'), Байрам Яшаница, Гентрит Халили, Джералб Смайли, Альмир Крюэзиу, Sunday Adetunji (Valentin Serebe, 68'), Giovanni (Блеарт Толай, 81'), Elvis Letaj, Ardit Deliu, Adnan Golubovic
«Санта Клара», в свою очередь, сыграла вничью с сереоирландским «Ларном» со счетом 0:0, но за счет победы в первой игре прошла дальше.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Санта-Клара — Ларн 0:0
Санта-Клара: Габриель Батиста, Пауло Виктор, Фредерику Венансиу (Луис Роча, 64'), Винисиус (Габриэл Силва, 46'), Педро Феррейра (Матеус Перейра, 64'), Жоао Кошта, Бреннер, Энрике Перейра, Адриану Каштаньейра (Серхио Араужо, 46'), Pedro Pacheco (Wendel Wendel, 64'), MT Ларн: Рохан Фергюсон, Шон Грэм (James Simpson, 87'), Конор Маккендри (Benjamin Magee, 82'), Крис Галлахер, Марк Рэндалл (Мэттью Ласти, 68'), Аарон Доннелли, Томас Косгров, Tiarnan O'Connor (Josh Kee, 82'), Dan Bent, Matt Ridley, Ryan Nolan Предупреждения: Конор Маккендри (31'), Матеус Нунес (37'), Dan Bent (43'), Жоао Кошта (45 + 4'), Педро Феррейра (55')
В еще одной игре австрийская «Аустрия» и чешский «Баник» сыграли вничью 1:1. В первой игре победили чехи, которые и вышли в плей-офф квалификации Лиги конференций на словенский «Целе».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Аустрия Вена — Баник Ос 1:1
Голы: 0:1 Erik Prekop (пенальти) (45 + 1'), 1:1 Филипп Визингер (67') Аустрия Вена: Самуэль Радлингер, Райнхольд Ранфтль, Тин Плавотич, Филипп Визингер, Хаким Генуш (Matteo Schablas, 76'), Абобкар Бари, Манфред Фишер, Йоханнес Эггештайн (Манприт Саркария, 55'), Доминик Фитц (Sanel Saljic, 84'), Маурице Малоне (Ноа Ботич, 76'), Lee Kang-hee Баник Ос: Доминик Голец, Карел Поезны, Матей Халуш, Михал Фрыдрых, Михал Когут (Alexander Munksgaard, 70'), Даниэль Гользер (Патрик Кпозо, 76'), Томаш Риго, Erik Prekop, Matej Sin (David Latal, 85'), Jiri Boula, David Buchta (Tomas Zlatohlavek, 85')
И, наконец, «Виртус» из Сан-Марино разгромил молдавский «Милсами» со счетом 3:0 и за выход в групповую стадию Лиги конференций сыграет с исландским «Брейдабликом».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Виртус — Милсами 3:0
Голы: 1:0 Stefano Scappini (58'), 2:0 Иван Буонокунто (65'), 3:0 Иван Буонокунто (пенальти) (79') Виртус: Алекс Пассанити, Мануэль Баттистини, Микеле Ринальди (Элиа Чакки, 32'), Никола Гори, Алессандро Голинуччи, Иван Буонокунто (Андреа Монтанари, 84'), Aron Giacomoni, Abdoul Niang, Armando Amati, Matteo Zenoni (Gabriel Capicchioni, 85'), Stefano Scappini (Томмазо Ломбарди, 64') Милсами: Василий Жардан (Vasile Luchita, 69'), Мариус Йосипой (Sibiry Keita, 69'), Ime Ndon, Sorin Chele (Oladotun Olatunde-Matthew, 61'), Daniel Lisu (Ion Ghimp, 46'), Nabil Khali, Abdoul Yoda, Christopher Nwanze (Igor Arhirii, 87'), Danny Lupano, Hennos Asmelash, Emil Timbur