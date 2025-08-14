2-й таймАрарат — Спарта ПрагаОнлайн
    Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна«Арарат» — «Спарта Прага». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:37
    «КуПС» обыграл «РФШ» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

    «КуПС» — «РФШ»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы РФШ Рига
    Финский «КуПС» на своем поле обыграл в ответном матче 3-го квалификационного раунда латвийский «РФШ» со счетом 1:0.

    «КуПС»
    «КуПС»

    Единственный гол в матче забил Петтери Пеннанен на 49-й минуте встречи.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    КуПС — РФШ 1:0
    Гол: 1:0 Petteri Pennanen (49') КуПС: Ибрахим Сиссе, Самули Миеттинен (Lauri Sahimaa, 90'), Яакко Оксанен, Дони Арифи, Mohamed Toure (Пётр Пажишек, 84'), Johannes Kreidl (Aatu Hakala, 90'), Saku Savolainen, Bob Nii Armah, Jerry Voutilainen (Joslyn Luyeye-Lutumba, 46'), Otto Ruoppi, Petteri Pennanen (Пауло Рикардо, 87') РФШ: Марко Марич, Робертс Савалниекс, Дмитрий Зеленков, Стефан Панич, Давис Икауниекс (Дарко Лемайич, 53'), Mor Talla Gaye, Barthelemy Diedhiou (Мартиньш Кигурс, 65'), Strahinja Rakic (Jeremie Porsan-Clemente, 53'), Aleksandar Filipovic (Элвис Стуглис, 80'), Ziga Lipuscek, Roberts Veips (Haruna Rasid Njie, 46') Предупреждения: Roberts Veips (3'), Яакко Оксанен (10'), Bob Nii Armah (13'), Дони Арифи (81'), Ziga Lipuscek (81'), Стефан Панич (90 + 10')

    «КуПС» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее со счетом 3:1 и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Мидтъюллан» — «Фредрикстад».

