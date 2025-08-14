«КуПС» обыграл «РФШ» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Единственный гол в матче забил Петтери Пеннанен на 49-й минуте встречи.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
КуПС — РФШ 1:0
Гол: 1:0 Petteri Pennanen (49') КуПС: Ибрахим Сиссе, Самули Миеттинен (Lauri Sahimaa, 90'), Яакко Оксанен, Дони Арифи, Mohamed Toure (Пётр Пажишек, 84'), Johannes Kreidl (Aatu Hakala, 90'), Saku Savolainen, Bob Nii Armah, Jerry Voutilainen (Joslyn Luyeye-Lutumba, 46'), Otto Ruoppi, Petteri Pennanen (Пауло Рикардо, 87') РФШ: Марко Марич, Робертс Савалниекс, Дмитрий Зеленков, Стефан Панич, Давис Икауниекс (Дарко Лемайич, 53'), Mor Talla Gaye, Barthelemy Diedhiou (Мартиньш Кигурс, 65'), Strahinja Rakic (Jeremie Porsan-Clemente, 53'), Aleksandar Filipovic (Элвис Стуглис, 80'), Ziga Lipuscek, Roberts Veips (Haruna Rasid Njie, 46') Предупреждения: Roberts Veips (3'), Яакко Оксанен (10'), Bob Nii Armah (13'), Дони Арифи (81'), Ziga Lipuscek (81'), Стефан Панич (90 + 10')
«КуПС» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее со счетом 3:1 и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Мидтъюллан» — «Фредрикстад».