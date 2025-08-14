Адиев: Практически у каждой команды есть проблема с ведением игры

Главный тренер самарскихвысказался об игре команды в этом сезоне.

«Практически у каждой команды есть проблема с ведением игры, с командной игрой. У команд был маленький период для подготовки. И все это испытывают. Отсюда и недобор очков практически у всех, кроме московского "Локомотива". И на этом нам тоже надо как‑то сыграть и вытащить свое.

Сейчас я больше ставлю не на какие‑то большие командные взаимодействия, потому что их очень сложно наиграть, на это нужно время. Полгода — это строительство команды, но тренеру не дают этого времени. И мне его не дали в "Ахмате", хотя это моя команда, где я хотел все это построить. Когда понял, что мне уже нигде не будут этого времени давать, я изменил подход, начав именно оценивать футболистов и их индивидуальные способности, ставить на это», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

В активе «Крыльев Советов» сейчас 8 очков и 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.