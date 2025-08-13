«Локомотив» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция

Лидер Премьер-лиги примет одного из главных новичков сезона, который уже сумел удивить в матчах с фаворитами. «Локомотив» блестяще начал чемпионат, выиграв все четыре встречи, но в Кубке России стартовал с поражения от ЦСКА. «Балтика» тоже проиграла в первом туре группового этапа, однако в РПЛ идёт без поражений и успела громко заявить о себе, разгромив «Спартак» в Москве.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Локомотив — Балтика 1:0 Гол: 1:0 Алексей Батраков (пенальти) (23') Локомотив: Илья Лантратов, Ньямси Жерзино, Егор Погостнов, Лукас Фассон, Максим Ненахов, Кристиан Рамирес, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев, Алексей Батраков, Николай Комличенко Балтика: Иван Кукушкин, Диего Луна, Натан Гассама, Александр Филин, Юрий Ковалёв, Николай Титков (Максим Петров, 39'), Даниил Павлович Уткин, Амир Мохаммад (Мингиян Бевеев, 39'), Тентон Йенне, Belikov I., Offor C.

Ход игры

45+2' Фассон сфолил на Титкове, один из последних шансов для Балтики в тайме.

45' Добавлено 3 минуты.

43' Лантратов ошибся на выходе и не достал до мяча, но защитники подстраховали.

39' Бевеев и Петров выходят у Балтики вместо Мохаммада и Титкова. Отважный шаг от Талалаева!

35' Оба футболиста вернулись в игру, но несколько минут ушло у врачей на помощь.

32' Фассон столкнулся в воздухе с Титковым, сразу же на поле появились врачи, обоим оказывают помощь.

31' Фассон пробил головой после подачи с углового — выше ворот.

30' Как же красиво сейчас разыграли комбинацию игроки Локо! Но Фассон не забил ударом в ближний угол, Кукушкин взял.

29' Кукушкин на линии тащит удар Комличенко с пары метров! Отлично открылся нападающий под прострел.

27' И снова Комличенко падает штрафной — и снова не верит ему арбитр.

24' Оффор пробил из-за штрафной — Лантратов легко забрал мяч.

23' ГОООООООООООЛ! Локомотив впереди! Батраков низом по центру пробил с 11 метров, очередной гол Алексея в сезоне! 1:0!

22' Пенальти в ворота Балтики! Бакаева сбили при приёме мяча в штрафной!

21' Филин бьёт мимо дальнего угла после отскока! Два подряд неплохих момента было у Балтики.

20' Уткин навесил в штрафную, опасно пробил Гассама после скидки Оффора! Но выше ворот.

18' Гассама отдавал пас вперёд на Оффора — неточно.

15' Комличенко упал в штрафной после контакта с защитником, арбитр не ставит на точку!

13' Фассон пробил издали — Кукушкин легко забрал мяч.

10' На ближнюю пошла подача с углового, мимо пробил Йенне.

9' Беликов заработал первый угловой в матче.

8' Оффор перехватил мяч на чужой половине и хотел отдать на ход Титкову — перехватили.

5' Титков не обыграл защитника на правом фланге, прострел заблокирован.

2' Карпукас упал в штрафной, арбитр молчит!

1' Балтика начала с центра поля, поехали!

Перед матчем

18:30 Команды на поле, через пару минут начинаем!

18:20 Десять минут до стартового свистка, на РЖД-Арене всё готово к началу!

17:55 Гости тоже вышли на разминку, чуть более получаса до старта.

17:50 Локомотив первый на разминке — а стадион пока что начинает заполняться.

17:40 Меньше часа остаётся до матча, начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Рамирес, Бакаев, Комличенко.

«Балтика»: Кукушкин, Гассама, Ковалёв, Луна, Йенне, Титков, Филин, Беликов, Уткин, Оффор, Мохаммад.

«Локомотив»

Михаил Галактионов сохранил тренерскую философию и ключевой костяк, что дало мощный старт сезону. Победы над «Сочи» (3:0), «Краснодаром» (2:1), «Пари НН» (3:2) и особенно эффектное дерби со «Спартаком» (4:2) вывели «железнодорожников» в единоличные лидеры РПЛ. В этих играх команда неизменно демонстрировала агрессивный атакующий футбол и способность дожимать соперников после перерыва — 8 из 13 мячей в сезоне забиты во вторых таймах.

В Кубке, однако, ситуация сложнее: поражение от ЦСКА (1:2) поставило команду в положение, когда потеря очков в игре с «Балтикой» может осложнить задачу выхода из группы. В атаке особняком стоит Алексей Батраков — уже семь голов с начала сезона. Ему активно помогают Дмитрий Воробьёв и Зелимхан Бакаев, а фланги обеспечивают глубину за счёт подключения крайних защитников.

В составе возможны изменения: Илья Самошников травмирован до конца августа, а участие Сергея Пиняева остаётся под вопросом — врачи подозревают повреждение сухожилия. Потенциальное отсутствие Пиняева снизит вариативность в атаке, но пока «Локомотив» справляется и без него.

«Балтика»

Возвращение в Премьер-лигу получилось ярким. Команда Андрея Талалаева после четырёх туров идёт без поражений: победы над «Спартаком» (3:0) и «Оренбургом» (3:2) показали, что калининградцы не боятся играть первым номером даже против более статусных соперников. С «Динамо» и «Крыльями Советов» были зафиксированы ничьи 1:1, причём в обоих случаях «Балтика» демонстрировала организованную оборону и умение грамотно переходить из защиты в атаку.

В кубковом дебюте сезона калининградцы уступили «Акрону» (1:2), пропустив решающий мяч в концовке. Несмотря на это, настрой на игру в Москве боевой — лазарет пуст, что позволит выпустить оптимальный состав. Брайан Хиль — главный бомбардир команды в РПЛ с тремя мячами, активно поддерживает атаку Максим Петров, отличившийся в матче с «Оренбургом».

Сильной стороной остаётся тактическая дисциплина и сыгранность, заложенные ещё в прошлом сезоне Первой лиги, где команда пропустила всего 18 мячей за 34 тура. На уровне РПЛ «Балтика» пока держит средний показатель в один пропущенный гол за матч, что вполне достойно для новичка.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81