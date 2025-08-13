«Локомотив» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
45+2' Фассон сфолил на Титкове, один из последних шансов для Балтики в тайме.
45' Добавлено 3 минуты.
43' Лантратов ошибся на выходе и не достал до мяча, но защитники подстраховали.
39' Бевеев и Петров выходят у Балтики вместо Мохаммада и Титкова. Отважный шаг от Талалаева!
35' Оба футболиста вернулись в игру, но несколько минут ушло у врачей на помощь.
32' Фассон столкнулся в воздухе с Титковым, сразу же на поле появились врачи, обоим оказывают помощь.
31' Фассон пробил головой после подачи с углового — выше ворот.
30' Как же красиво сейчас разыграли комбинацию игроки Локо! Но Фассон не забил ударом в ближний угол, Кукушкин взял.
29' Кукушкин на линии тащит удар Комличенко с пары метров! Отлично открылся нападающий под прострел.
27' И снова Комличенко падает штрафной — и снова не верит ему арбитр.
24' Оффор пробил из-за штрафной — Лантратов легко забрал мяч.
23'
22' Пенальти в ворота Балтики! Бакаева сбили при приёме мяча в штрафной!
21' Филин бьёт мимо дальнего угла после отскока! Два подряд неплохих момента было у Балтики.
20' Уткин навесил в штрафную, опасно пробил Гассама после скидки Оффора! Но выше ворот.
18' Гассама отдавал пас вперёд на Оффора — неточно.
15' Комличенко упал в штрафной после контакта с защитником, арбитр не ставит на точку!
13' Фассон пробил издали — Кукушкин легко забрал мяч.
10' На ближнюю пошла подача с углового, мимо пробил Йенне.
9' Беликов заработал первый угловой в матче.
8' Оффор перехватил мяч на чужой половине и хотел отдать на ход Титкову — перехватили.
5' Титков не обыграл защитника на правом фланге, прострел заблокирован.
2' Карпукас упал в штрафной, арбитр молчит!
1' Балтика начала с центра поля, поехали!
Перед матчем
18:30 Команды на поле, через пару минут начинаем!
18:20 Десять минут до стартового свистка, на РЖД-Арене всё готово к началу!
17:55 Гости тоже вышли на разминку, чуть более получаса до старта.
17:50 Локомотив первый на разминке — а стадион пока что начинает заполняться.
17:40 Меньше часа остаётся до матча, начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Рамирес, Бакаев, Комличенко.
«Балтика»: Кукушкин, Гассама, Ковалёв, Луна, Йенне, Титков, Филин, Беликов, Уткин, Оффор, Мохаммад.
«Локомотив»
Михаил Галактионов сохранил тренерскую философию и ключевой костяк, что дало мощный старт сезону. Победы над «Сочи» (3:0), «Краснодаром» (2:1), «Пари НН» (3:2) и особенно эффектное дерби со «Спартаком» (4:2) вывели «железнодорожников» в единоличные лидеры РПЛ. В этих играх команда неизменно демонстрировала агрессивный атакующий футбол и способность дожимать соперников после перерыва — 8 из 13 мячей в сезоне забиты во вторых таймах.
В Кубке, однако, ситуация сложнее: поражение от ЦСКА (1:2) поставило команду в положение, когда потеря очков в игре с «Балтикой» может осложнить задачу выхода из группы. В атаке особняком стоит Алексей Батраков — уже семь голов с начала сезона. Ему активно помогают Дмитрий Воробьёв и Зелимхан Бакаев, а фланги обеспечивают глубину за счёт подключения крайних защитников.
В составе возможны изменения: Илья Самошников травмирован до конца августа, а участие Сергея Пиняева остаётся под вопросом — врачи подозревают повреждение сухожилия. Потенциальное отсутствие Пиняева снизит вариативность в атаке, но пока «Локомотив» справляется и без него.
«Балтика»
Возвращение в Премьер-лигу получилось ярким. Команда Андрея Талалаева после четырёх туров идёт без поражений: победы над «Спартаком» (3:0) и «Оренбургом» (3:2) показали, что калининградцы не боятся играть первым номером даже против более статусных соперников. С «Динамо» и «Крыльями Советов» были зафиксированы ничьи 1:1, причём в обоих случаях «Балтика» демонстрировала организованную оборону и умение грамотно переходить из защиты в атаку.
В кубковом дебюте сезона калининградцы уступили «Акрону» (1:2), пропустив решающий мяч в концовке. Несмотря на это, настрой на игру в Москве боевой — лазарет пуст, что позволит выпустить оптимальный состав. Брайан Хиль — главный бомбардир команды в РПЛ с тремя мячами, активно поддерживает атаку Максим Петров, отличившийся в матче с «Оренбургом».
Сильной стороной остаётся тактическая дисциплина и сыгранность, заложенные ещё в прошлом сезоне Первой лиги, где команда пропустила всего 18 мячей за 34 тура. На уровне РПЛ «Балтика» пока держит средний показатель в один пропущенный гол за матч, что вполне достойно для новичка.
Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81