    Кафанов: Селихов способен вернуться на прежний уровень

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Урал Спартак
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Александр Селихов сможет восстановить свои былые кондиции и преодолеет последствия тяжелой травмы.

    Александр Селихов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Селихов

    «Селихов — очень сильный вратарь. Он мне и так нравился. Смотрел за его карьерой, потому что знал его тренера — Володю Сычёва. Очень сильный тренер. Я рад, что Саша попал к нему в руки. Володя много сделал, чтобы Селихов стал хорошим вратарём. На моих глазах он дебютировал в Ростове против нас.

    Мы с большим трудом тогда выиграли, и Саша запомнился. Было видно, что в Премьер-Лигу надолго пришёл хороший вратарь. Думаю, травмы ему помешали, но уверен, что Саша не сказал своего последнего слова», — сказал Кафанов «Чемпионату».

  • Игорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • Бронзовый призер Евро-2008 в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о матчах четвертого тура РПЛ
  • Сегодня

    • 31-летний Селихов сейчас выступает в составе «Урала», выступающего в Первой лиге, куда перешел из московского «Спартака». В этом сезоне он сыграл 4 матча, пропустил 3 гола и два раза отстоял на ноль.

