Кафанов: Селихов способен вернуться на прежний уровень

Тренер вратарей сборной Россиисчитает, чтосможет восстановить свои былые кондиции и преодолеет последствия тяжелой травмы.

«Селихов — очень сильный вратарь. Он мне и так нравился. Смотрел за его карьерой, потому что знал его тренера — Володю Сычёва. Очень сильный тренер. Я рад, что Саша попал к нему в руки. Володя много сделал, чтобы Селихов стал хорошим вратарём. На моих глазах он дебютировал в Ростове против нас.

Мы с большим трудом тогда выиграли, и Саша запомнился. Было видно, что в Премьер-Лигу надолго пришёл хороший вратарь. Думаю, травмы ему помешали, но уверен, что Саша не сказал своего последнего слова», — сказал Кафанов «Чемпионату».

31-летний Селихов сейчас выступает в составе «Урала», выступающего в Первой лиге, куда перешел из московского «Спартака». В этом сезоне он сыграл 4 матча, пропустил 3 гола и два раза отстоял на ноль.