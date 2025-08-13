2-й таймДинамо — КраснодарОнлайн
    Валерий Карпин«Динамо» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
    «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»

    «Динамо» — «Краснодар»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар Динамо
    «Краснодар» в гостях разгромил московское «Динамо» в гостевом матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 4:0.

    ФК «Краснодар»
    ФК «Краснодар»

    В составе победителей дублем отметился Казбек Мукаилов, забивший на 19-й и 44-й минутах встречи. Еще один мяч на счету Густаво Фуртадо, отличившегося на 34-й минуте. Точку в матче поставил Эдуард Сперцян на 87-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Динамо — Краснодар 0:4
    Голы: 0:1 Mukailov K. (19'), 0:2 Furtado G. (34'), 0:3 Mukailov K. (44'), 0:4 Эдуард Сперцян (87') Динамо: Игорь Лещук, Александр Кутицкий, Максим Осипенко (Николас Маричал, 46'), Дмитрий Скопинцев, Егор Смелов (Муми Нгамал, 46'), Лука Гагнидзе (Даниил Фомин, 46'), Битело (Даниэль Мишкич, 59'), Дмитрий Александров, Денис Боков (Иван Сергеев, 46'), Ульви Бабаев, Леон Зайдензаль Краснодар: Александр Корякин, Джованни Гонсалес, Данила Козлов (Эдуард Сперцян, 67'), Никита Кривцов, Кевин Ленини, Жуан Баши (Виктор Са, 59'), Диего Силва, J.Junior, Khmarin A., Furtado G. (Perrin G., 72'), Mukailov K. (Дуглас Аугусто, 67')

    «Краснодар» сравнялся с «Динамо» по набранным очкам в группе, но по дополнительным показателям «быки» расположились на 2-м месте — у коллективов по 3 очка.

    «Краснодар» следующий кубковый матч проведет против «Сочи» в гостях, а «Динамо» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов». Обе игры состоятся 27 августа.

