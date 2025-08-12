2-й таймЗенит — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Энрике «Зенит» — «Рубин». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:29
    • «Зенит» разгромил «Рубин»
  • 19:49
    • «Спартак» — «Динамо» Махачкала: составы на матч Кубка России
  • 18:49
    • Джек Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды
  • 18:35
    • «Акрон» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти
  • 17:52
    • «Зенит» — «Рубин»: стартовые составы на матч Кубка России
    Все новости спорта

    «Зенит» разгромил «Рубин»

    «Зенит» — «Рубин»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Зенит Рубин
    «Зенит» разгромил «Рубин» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0.

    Матео Кассьерра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Кассьерра

    Дублем в составе победителей отличился Матео Кассьерра, забивший над 70-й и 78-й минутах встречи. Еще один гол на счету Вадима Шилова на 83-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа A
    Зенит — Рубин 3:0
    Голы: 1:0 Матео Кассьерра (70'), 2:0 Матео Кассьерра (пенальти) (79'), 3:0 Педро Родригес (84') Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип (Lobov N., 88'), Страхиня Эракович, Юрий Горшков, Арсен Адамов, Ярослав Михайлов, Андрей Мостовой (Педро Родригес, 67'), Максим Глушенков (Густаво Мантуан, 79'), Матео Кассьерра (Александр Соболев, 79'), Лусиано Гонду (Shilov V., 67'), Vega R. Рубин: Артур Нигматуллин, Егор Тесленко, Константин Нижегородов (Игор Вуячич, 73'), Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич, Марат Апшацев (Мирлинд Даку, 57'), Александар Юкич (Велдин Ходжа, 57'), Александр Зотов (Угочукву Иву, 73'), Энри Мукба (Никола Чумич, 57'), Александр Ломовицкий

    «Зенит» единолично возглавил свою группу с 6 очками за две встречи. «Рубин» с 3 баллами занимает 2-ю строчку в квартете.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Динамо» Махачкала забьют мало мячей на двоих?
  • «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Настроит ли Моуринью «Фенер» на камбэк против «Фейе»?
  • «Фенербахче» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Ницца» даст бой в ответном матче?!
  • «Бенфика» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фенербахче — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сваровски Тироль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Пафос — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры