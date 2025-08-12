«Зенит» разгромил «Рубин»

разгромилв матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0.

Дублем в составе победителей отличился Матео Кассьерра, забивший над 70-й и 78-й минутах встречи. Еще один гол на счету Вадима Шилова на 83-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Зенит — Рубин 3:0 Голы: 1:0 Матео Кассьерра (70'), 2:0 Матео Кассьерра (пенальти) (79'), 3:0 Педро Родригес (84') Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип (Lobov N., 88'), Страхиня Эракович, Юрий Горшков, Арсен Адамов, Ярослав Михайлов, Андрей Мостовой (Педро Родригес, 67'), Максим Глушенков (Густаво Мантуан, 79'), Матео Кассьерра (Александр Соболев, 79'), Лусиано Гонду (Shilov V., 67'), Vega R. Рубин: Артур Нигматуллин, Егор Тесленко, Константин Нижегородов (Игор Вуячич, 73'), Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич, Марат Апшацев (Мирлинд Даку, 57'), Александар Юкич (Велдин Ходжа, 57'), Александр Зотов (Угочукву Иву, 73'), Энри Мукба (Никола Чумич, 57'), Александр Ломовицкий

«Зенит» единолично возглавил свою группу с 6 очками за две встречи. «Рубин» с 3 баллами занимает 2-ю строчку в квартете.