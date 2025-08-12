Тедеев: Я доволен, что футболисты терпели и солидно выиграли

Главный тренервысказался о матче против(1:1, 5:4 по пенальти) в Кубке России.

«Очень тяжелая игра. Я скажу так: ЦСКА на сегодня показывает самый лучший футбол. У них очень мастеровитые футболисты, нам приходилось играть много в обороне.

Прессинг был не самый лучший. Но именно после него мы забили. Я доволен, что футболисты терпели и солидно выиграли на футбольном поле.

Марадишвили? Ему надо набрать кондиции. Он играет на ответственной позиции. Понятно, что ему пока не хватает выносливости», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» лидирует в квартете с 5 очками, у ЦСКА — 4 балла в активе.