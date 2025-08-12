2-й таймПафос — Динамо КиевОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча группового этапа Кубка России

    Футбол Календарь Кубка России Футбол России Фонбет Кубок России Спартак Динамо-Махачкала
    Вся лентаСамое главное
    Александр Шовковский «Динамо» Киев«Пафос» — «Динамо» Киев. Онлайн, прямая трансляция Егор Иванов«Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург». Онлайн, прямая трансляция Жозе Моуриньо«Фенербахче» — «Фейеноорд». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:29
    • «Зенит» разгромил «Рубин»
  • 18:49
    • Джек Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды
  • 18:35
    • «Акрон» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти
  • 20:48
    • «Карабах» вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • 18:30
    • Бландизи перешел в СКА
  • 17:58
    • Суперкомпьютер Opta назвал фаворита в новом сезоне Ла Лиги
  • 13:57
    • «ПСЖ» не включил Доннаруму в заявку на матч против «Тоттенхэма»
    Все новости спорта
    Кристофер Мартинс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристофер Мартинс
    Второй тур группового этапа Кубка России: в Москве встречаются команды, которые начали турнир с побед. «Спартак» дома обыграл «Ростов», а махачкалинское «Динамо» на своём поле оказалось сильнее «Пари НН». Теперь соперники встретятся на «Лукойл-Арене», и обе стороны рассчитывают закрепиться на вершине группы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!
    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Спартак — Динамо Мх 0:0
    Спартак: Илья Помазун, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Даниил Зорин, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Игорь Дмитриев, Манфред Угальде, Антон Заболотный, Guziev E. Динамо Мх: Давид Волк, Муталип Алибеков, Tabidze J., Мохамед Аззи, Ахмед Джабраилов, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Мохаммад Хоссейннежад, Уссем Мрезигу, Сердер Сердеров, Gadzhiev S.

    Ход игры

    22' Джавад навесил со штрафного — Помазун выручил Спартак после рикошета!

    19' Зорин с лёта пробил метров с 20-ти — в руки киперу.

    17' Выше ворот бьёт Заболотный из-за штрафной.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    16' Аззи грубовато встретил Дмитриева на фланге, пока что без жёлтой карточки.

    14' Заболотный с левой пробил с угла штрафной — выше.

    13' Казалось, отобрал Угальде мяч у соперника на чужой половине — но арбитр зафиксировал фол.

    11' Во вне игры попал Заболотный, пока что тяжело даётся игра в финальной трети хозяевам.

    8' Хорошая подача получилась, Угальде не попал по мячу на ближней штанге!

    7' Рябчука сбили на левом фланге — позиция для подачи.

    4' Активно начали красно-белые, но не получилось довести первые атаки до ударов.

    2' Заболотный не догнал передачу партнёра — сказался мокрый газон.

    1' Спартак начал с центра поля, поехали!

    Перед матчем

    20:45 Игроки на поле, пару минут до старта матча!

    Спартак — Динамо Мх
    livesport.ru

    20:40 Спартак красиво открывает кубковый сезон!

    Спартак — Динамо Мх
    livesport.ru

    20:30 Деян Станкович сегодня дисквалифицирован, поэтому особенных эмоций на бровке не ждём. Ненад Сакич — исполняющий обязанности.

    Спартак — Динамо Мх
    livesport.ru

    20:10 Футболисты Спартака тоже вышли на разминку — и почти сразу же начался проливной дождь. Это точно какой-то знак!

    Футболисты Спартака на разминке
    livesport.ru

    20:00 Гости первые на разминке, меньше часа остаётся до старта матча.

    Разминка игроков Динамо Мх
    livesport.ru

    19:50 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

    «Спартак»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Угальде, Заболотный.

    «Динамо» (Махачкала): Волк, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Аззи, Сундуков, Джабраилов, Мрезиг, Джавад, Ш. Гаджиев, Сердеров.

    «Спартак»

    Сезон для «красно-белых» начался непросто. В чемпионате они взяли лишь четыре очка за четыре тура и уже уступили «Балтике» и «Локомотиву». В кубке, однако, команда Деяна Станковича стартовала с уверенной победы в Ростове.

    Слухи о возможной отставке главного тренера усиливаются на фоне нестабильной игры и поисков рабочих схем. Против «Динамо» в кубке стоит ожидать ротацию: в воротах появится Илья Помазун, а в атаке больше времени получит Антон Заболотный, чьи силовые качества могут пригодиться против прессинга гостей. Вероятен и выход с первых минут Игоря Дмитриева, который уже успел проявить себя в последних матчах.

    Проблемной зоной остаётся оборона — команда пропускает в каждом из четырёх последних матчей РПЛ.

    «Динамо» Махачкала

    Подопечные Хасанби Биджиева постепенно набирают форму после трудного старта. После поражения от «Спартака» в чемпионате они выдали серию из четырёх матчей без проигрышей, включая победу над «Ахматом» и успех в кубке.

    Главное оружие махачкалинцев — надёжная оборона. С начала сезона они ни разу не пропустили больше одного гола за игру. В кубке команда активно использует ротацию: против «Пари НН» на поле вышла лишь половина основы, а решающий мяч забил вышедший со скамейки Гамид Агаларов. Возможен дебют нового опорника Мехди Мубарика.

    Слабое место — игра в гостях. В 2025 году у «Динамо» только одна выездная победа в официальных матчах, и как раз над «Спартаком», что придаёт предстоящей встрече дополнительную интригу.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Брюгге — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.91
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Грачева — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хачанов — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ференцварош — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Слован — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шелбурн — Риека
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монца — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бронцетти — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Легечка — Уолтон
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Линетт — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Викинг
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры