«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
22' Джавад навесил со штрафного — Помазун выручил Спартак после рикошета!
19' Зорин с лёта пробил метров с 20-ти — в руки киперу.
17' Выше ворот бьёт Заболотный из-за штрафной.
16' Аззи грубовато встретил Дмитриева на фланге, пока что без жёлтой карточки.
14' Заболотный с левой пробил с угла штрафной — выше.
13' Казалось, отобрал Угальде мяч у соперника на чужой половине — но арбитр зафиксировал фол.
11' Во вне игры попал Заболотный, пока что тяжело даётся игра в финальной трети хозяевам.
8' Хорошая подача получилась, Угальде не попал по мячу на ближней штанге!
7' Рябчука сбили на левом фланге — позиция для подачи.
4' Активно начали красно-белые, но не получилось довести первые атаки до ударов.
2' Заболотный не догнал передачу партнёра — сказался мокрый газон.
1' Спартак начал с центра поля, поехали!
Перед матчем
20:45 Игроки на поле, пару минут до старта матча!
20:40 Спартак красиво открывает кубковый сезон!
20:30 Деян Станкович сегодня дисквалифицирован, поэтому особенных эмоций на бровке не ждём. Ненад Сакич — исполняющий обязанности.
20:10 Футболисты Спартака тоже вышли на разминку — и почти сразу же начался проливной дождь. Это точно какой-то знак!
20:00 Гости первые на разминке, меньше часа остаётся до старта матча.
19:50 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«Спартак»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Угальде, Заболотный.
«Динамо» (Махачкала): Волк, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Аззи, Сундуков, Джабраилов, Мрезиг, Джавад, Ш. Гаджиев, Сердеров.
«Спартак»
Сезон для «красно-белых» начался непросто. В чемпионате они взяли лишь четыре очка за четыре тура и уже уступили «Балтике» и «Локомотиву». В кубке, однако, команда Деяна Станковича стартовала с уверенной победы в Ростове.
Слухи о возможной отставке главного тренера усиливаются на фоне нестабильной игры и поисков рабочих схем. Против «Динамо» в кубке стоит ожидать ротацию: в воротах появится Илья Помазун, а в атаке больше времени получит Антон Заболотный, чьи силовые качества могут пригодиться против прессинга гостей. Вероятен и выход с первых минут Игоря Дмитриева, который уже успел проявить себя в последних матчах.
Проблемной зоной остаётся оборона — команда пропускает в каждом из четырёх последних матчей РПЛ.
«Динамо» Махачкала
Подопечные Хасанби Биджиева постепенно набирают форму после трудного старта. После поражения от «Спартака» в чемпионате они выдали серию из четырёх матчей без проигрышей, включая победу над «Ахматом» и успех в кубке.
Главное оружие махачкалинцев — надёжная оборона. С начала сезона они ни разу не пропустили больше одного гола за игру. В кубке команда активно использует ротацию: против «Пари НН» на поле вышла лишь половина основы, а решающий мяч забил вышедший со скамейки Гамид Агаларов. Возможен дебют нового опорника Мехди Мубарика.
Слабое место — игра в гостях. В 2025 году у «Динамо» только одна выездная победа в официальных матчах, и как раз над «Спартаком», что придаёт предстоящей встрече дополнительную интригу.
