«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция

Второй тур группового этапа Кубка России: в Москве встречаются команды, которые начали турнир с побед. «Спартак» дома обыграл «Ростов», а махачкалинское «Динамо» на своём поле оказалось сильнее «Пари НН». Теперь соперники встретятся на «Лукойл-Арене», и обе стороны рассчитывают закрепиться на вершине группы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Спартак — Динамо Мх 0:0 Спартак: Илья Помазун, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Даниил Зорин, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Игорь Дмитриев, Манфред Угальде, Антон Заболотный, Guziev E. Динамо Мх: Давид Волк, Муталип Алибеков, Tabidze J., Мохамед Аззи, Ахмед Джабраилов, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Мохаммад Хоссейннежад, Уссем Мрезигу, Сердер Сердеров, Gadzhiev S.

Ход игры

22' Джавад навесил со штрафного — Помазун выручил Спартак после рикошета!

19' Зорин с лёта пробил метров с 20-ти — в руки киперу.

17' Выше ворот бьёт Заболотный из-за штрафной.

16' Аззи грубовато встретил Дмитриева на фланге, пока что без жёлтой карточки.

14' Заболотный с левой пробил с угла штрафной — выше.

13' Казалось, отобрал Угальде мяч у соперника на чужой половине — но арбитр зафиксировал фол.

11' Во вне игры попал Заболотный, пока что тяжело даётся игра в финальной трети хозяевам.

8' Хорошая подача получилась, Угальде не попал по мячу на ближней штанге!

7' Рябчука сбили на левом фланге — позиция для подачи.

4' Активно начали красно-белые, но не получилось довести первые атаки до ударов.

2' Заболотный не догнал передачу партнёра — сказался мокрый газон.

1' Спартак начал с центра поля, поехали!

Перед матчем

20:45 Игроки на поле, пару минут до старта матча!

20:40 Спартак красиво открывает кубковый сезон!

20:30 Деян Станкович сегодня дисквалифицирован, поэтому особенных эмоций на бровке не ждём. Ненад Сакич — исполняющий обязанности.

20:10 Футболисты Спартака тоже вышли на разминку — и почти сразу же начался проливной дождь. Это точно какой-то знак!

20:00 Гости первые на разминке, меньше часа остаётся до старта матча.

19:50 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Спартак»

Сезон для «красно-белых» начался непросто. В чемпионате они взяли лишь четыре очка за четыре тура и уже уступили «Балтике» и «Локомотиву». В кубке, однако, команда Деяна Станковича стартовала с уверенной победы в Ростове.

Слухи о возможной отставке главного тренера усиливаются на фоне нестабильной игры и поисков рабочих схем. Против «Динамо» в кубке стоит ожидать ротацию: в воротах появится Илья Помазун, а в атаке больше времени получит Антон Заболотный, чьи силовые качества могут пригодиться против прессинга гостей. Вероятен и выход с первых минут Игоря Дмитриева, который уже успел проявить себя в последних матчах.

Проблемной зоной остаётся оборона — команда пропускает в каждом из четырёх последних матчей РПЛ.

«Динамо» Махачкала

Подопечные Хасанби Биджиева постепенно набирают форму после трудного старта. После поражения от «Спартака» в чемпионате они выдали серию из четырёх матчей без проигрышей, включая победу над «Ахматом» и успех в кубке.

Главное оружие махачкалинцев — надёжная оборона. С начала сезона они ни разу не пропустили больше одного гола за игру. В кубке команда активно использует ротацию: против «Пари НН» на поле вышла лишь половина основы, а решающий мяч забил вышедший со скамейки Гамид Агаларов. Возможен дебют нового опорника Мехди Мубарика.

Слабое место — игра в гостях. В 2025 году у «Динамо» только одна выездная победа в официальных матчах, и как раз над «Спартаком», что придаёт предстоящей встрече дополнительную интригу.

