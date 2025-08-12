1-й таймЗенит — РубинОнлайн
    «Карабах» — «Шкендия». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция 2-го матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Карабах
    «Карабах» — «Шкендия». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:49
    • Джек Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды
  • 18:35
    • «Акрон» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти
  • 17:52
    • «Зенит» — «Рубин»: стартовые составы на матч Кубка России
  • 13:57
    • «ПСЖ» не включил Доннаруму в заявку на матч против «Тоттенхэма»
  • 18:30
    • Бландизи перешел в СКА
  • 17:58
    • Суперкомпьютер Opta назвал фаворита в новом сезоне Ла Лиги
  • 13:18
    • Пеп Гвардиола настаивает на трансфере Родриго из мадридского «Реала»
    Азерсун Арена
    Азерсун Арена
    Во вторник, 12 августа, азербайджанский «Карабах» примет северомакедонскую «Шкендию» в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    Ход игры

    1' «Шкендия» начала с центра поля, поехали!

    До матча

    18:57 Команды вышли на поле, сейчас всё начнётся.

    18:50 Погода в Баку солнечная, 28 градусов на термометре, осадков не ожидается.

    18:40 Главным арбитром матча будет Данни Маккели из Нидерландов.

    18:30 Матч пройдёт на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, вмещающем 31200 зрителей.

    Стартовые составы команд

    «Карабах»: Кохальски, Матеус Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Педро Бикальо, Янкович, Кади, Леандру Андраде, Ахундзаде, Зубир.

    «Шкендия»: Гайе, Трумчи, Фетай, Цаке, Уэбстер, Рамадани, Чака, Тамба, Зейнулай, Лятифи, Ибраими.

    «Карабах»

    Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 15 августа, матч 1 тура «Карабах» проведет на выезде против «Сабаха». Во втором раунде Лиги чемпионов «Карабах» переиграл «Шелбурн» из Ирландии (1:0 — дома, 3:0 — в гостях). В рамках третьего отборочного раунда «скакуны» нанесли поражение македонской «Шкендии» (1:0). Единственный и победный гол на 18-й минуте забил Байрамов, реализовав пенальти. Карабах« одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов УЕФА. Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    "Шкендия"

    Стартовал новый сезон в чемпионате Северной Македонии. В первом туре "Шкендия" на своём поле разгромила "Шкупи" (5:1). В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Шкендия" с минимальным перевесом одолели ТНС из Уэльса (2:1 — победа дома, 0:0 — ничья в гостях).

    Во втором отборочном раунде ЛЧ македонцы преодолели сопротивление румынской "Стяуа" (1:0 — дома, 2:1 — в гостях). В шаге от выход в плей-офф Лиги чемпионов "Шкендию" отделяет успешная игра в противостоянии с "Карабахом", однако первую встречу македонцы уступили азербайджанцам (0:1). В последних пяти матчах "Шкендия" одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

