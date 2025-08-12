1-й таймЗенит — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Энрике «Зенит» — «Рубин». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:49
    • Джек Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды
  • 18:35
    • «Акрон» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти
  • 17:52
    • «Зенит» — «Рубин»: стартовые составы на матч Кубка России
  • 13:57
    • «ПСЖ» не включил Доннаруму в заявку на матч против «Тоттенхэма»
  • 18:30
    • Бландизи перешел в СКА
    Все новости спорта

    Наумов считает, что Перу и Чили являются хорошими соперниками для сборной России

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Перу Сборная Чили
    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящих товарищеских встречах сборной России против команд Перу и Чили.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Хорошие соперники. Обе сборные очень сильные и интересные. Они, с одной стороны, очень техничные, с другой — атлетичные, в защите жестко играют. Это реально сильные соперники.

    Как я помню, с этими командами мы всегда не очень легко и удачно играли. Так что проверить сейчас себя с ними будет очень здорово. Прекрасно, что РФС договорился о проведении товарищеских встреч», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

    Ранее РФС объявил о том, что с перуанцами команда Валерия Карпина сыграет 12 ноября в Санкт‑Петербурге, а с чилийцами — 15‑го в Сочи.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Динамо» Махачкала забьют мало мячей на двоих?
  • «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Зенит» и «Рубин» вновь порадуют зрителей обилием голов?
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Ницца» даст бой в ответном матче?!
  • «Бенфика» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фенербахче — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сваровски Тироль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Пафос — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры