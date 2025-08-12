Наумов считает, что Перу и Чили являются хорошими соперниками для сборной России

Экс-президентвысказался о предстоящих товарищеских встречах сборной России против команд Перу и Чили.

«Хорошие соперники. Обе сборные очень сильные и интересные. Они, с одной стороны, очень техничные, с другой — атлетичные, в защите жестко играют. Это реально сильные соперники.

Как я помню, с этими командами мы всегда не очень легко и удачно играли. Так что проверить сейчас себя с ними будет очень здорово. Прекрасно, что РФС договорился о проведении товарищеских встреч», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Ранее РФС объявил о том, что с перуанцами команда Валерия Карпина сыграет 12 ноября в Санкт‑Петербурге, а с чилийцами — 15‑го в Сочи.