Марадишвили перешел из «Акрона» в «Локомотив»

Московский сообщил о переходе полузащитника. Хавбек стал игроком тольяттинского

«Марадишвили провел за нашу команду 68 матчей, в которых отметился пятью голами и семью ассистами. С декабря 2023 года выступал за "Пари НН" на правах аренды, где получил тяжёлую травму и проходил длительный курс реабилитации, в том числе на базе в Баковке. Благодарим Костю за игру в составе "Локо" и желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм», — говорится в заявлении в телеграм-канале московского клуба.

Зарплата Марадишвили в новом клубе составит 2 млн рублей в месяц.