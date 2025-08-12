2-й таймАкрон — ЦСКАОнлайн
    Колыванов: Если у «Спартака» будут продолжаться плачевные результаты, отставка Станковича неизбежна

    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о старте «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Если у "Спартака" будут продолжаться плачевные результаты, отставка Станковича неизбежна. Это касается не только Станковича, но и тренеров в топ-клубах, которые покупают дорогостоящих футболистов и ставят задачу попасть в тройку, однако ее не выполняют. Такая игра не может радовать ни болельщиков, ни руководство клуба. У "Спартака" вроде бы есть неплохие футболисты, но нет развития командной игры. Хочется видеть компактность во всех линиях, однако посмотрите, как они играли с "Локомотивом" в обороне. Четыре мяча — это из ряда вон! » — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» набрал 4 очка после 4-х туров и занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ «красно-белые» сыграют против «Зенита» на своем поле 16 августа.

