    Александр Шовковский «Динамо» Киев«Пафос» — «Динамо» Киев. Онлайн, прямая трансляция
    Челестини: Если страдает реализация, по итогу ты не выигрываешь матч

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России ЦСКА Акрон
    Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении от «Акрона» (1:1, 4:5 по пенальти) в Кубке России.

    Фабио Челестини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабио Челестини

    «Первый тайм мы хорошо играли, но реализация немного подкачала. Если вспомните матч с "Рубином", там у нас реализация была стопроцентная.

    В этой встрече моя команда доминировала, играла в футбол, но мы не были столь эффективны в реализации. Если не забиваешь по пенальти или страдает реализация, по итогу ты не выигрываешь матч.

    А почему мы были тогда эффективны с "Рубином"? Вот это и называется футболом. Иногда ты бьешь три раза и забиваешь сразу три гола. С каким счетом мы должны были побеждать? Мы создали гораздо больше моментов, чем в матче с "Рубином". В двух метрах от линии ворот мяч ходил.

    Я доволен тем, как играла команда. Молодые игроки, в первый раз играют вместе. Они доминировали в матче, играли в футбол, создавали моменты. Соответственно, в этом плане я доволен, они показали хороший, содержательный футбол с большим обилием моментов. Нам теперь необходимо ещё поработать, мы знаем, что надо исправлять. Вот эту эффективность реализации моментов в завершающей стадии. В целом расстраивает, что мы не смогли реализовать наши моменты», — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

    «Акрон» лидирует в квартете с 5 очками, у ЦСКА — 4 балла в активе.

