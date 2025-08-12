Челестини: Если страдает реализация, по итогу ты не выигрываешь матч

Главный тренервысказался о поражении от «Акрона» (1:1, 4:5 по пенальти) в Кубке России.

«Первый тайм мы хорошо играли, но реализация немного подкачала. Если вспомните матч с "Рубином", там у нас реализация была стопроцентная.

В этой встрече моя команда доминировала, играла в футбол, но мы не были столь эффективны в реализации. Если не забиваешь по пенальти или страдает реализация, по итогу ты не выигрываешь матч.

А почему мы были тогда эффективны с "Рубином"? Вот это и называется футболом. Иногда ты бьешь три раза и забиваешь сразу три гола. С каким счетом мы должны были побеждать? Мы создали гораздо больше моментов, чем в матче с "Рубином". В двух метрах от линии ворот мяч ходил.

Я доволен тем, как играла команда. Молодые игроки, в первый раз играют вместе. Они доминировали в матче, играли в футбол, создавали моменты. Соответственно, в этом плане я доволен, они показали хороший, содержательный футбол с большим обилием моментов. Нам теперь необходимо ещё поработать, мы знаем, что надо исправлять. Вот эту эффективность реализации моментов в завершающей стадии. В целом расстраивает, что мы не смогли реализовать наши моменты», — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

«Акрон» лидирует в квартете с 5 очками, у ЦСКА — 4 балла в активе.