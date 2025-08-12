«Акрон» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти

на своем поле оказался сильнеепо итогам серии пенальти в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 1:1, 5:4 по пенальти.

На 53-й минуте «Акрон» открыл счет в матче после гола Солтмурада Бакаева. На 70-й минуте форвард «армейцев» Тамерлан Мусаев восстановил равновесие в счете.

Команды пробили по 6 пенальти в ворота друг друга — у «Акрона» единственный пенальти не реализовал Максим Болдырев, у ЦСКА не смогли отличиться Данил Круговой и Кирилл Глебов.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Акрон — ЦСКА 2:1 Голы: 1:0 Солтмурад Бакаев (53'), 1:1 Тамерлан Мусаев (70'), : Константин Савичев (пенальти) (1'), : Иван Обляков (пенальти) (1'), : Ифет Джаковац (пенальти) (2'), : Тамерлан Мусаев (пенальти) (2'), : Марат Таймуразович Бокоев (пенальти) (3'), : Матеус Алвес (пенальти) (3'), : Мойзес (пенальти) (4'), : Dmitriev A. (пенальти) (5'), : Солтмурад Бакаев (пенальти) (6') Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль, Йонуц Неделчару, Солтмурад Бакаев, Максим Кузьмин, Константин Марадишвили, Беншимол, Dmitriev A., Bazilevskiy N., Popenkov D., Shershov N. ЦСКА: Владислав Тороп, Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно, Bandikyan A., Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Адольфо Гайч, Секу Койта, Матеус Алвес, Тамерлан Мусаев, Verde L. Предупреждения: Родриго Эсковаль (86'), Константин Савичев (90+3')

«Акрон» лидирует в квартете с 5 очками, у ЦСКА — 4 балла в активе.