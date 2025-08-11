ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Кирилл Заика: Наконец-то, хоть за что-то зацепились

    Защитник «Сочи» Кирилл Заика прокомментировал ничейный результат в матче против московского «Динамо» (1:1), который прошел в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Кирилл Заика

    «Первое очко в РПЛ, наконец-то, хоть за что-то зацепились. Почему не получалось набирать очки? В первую очередь нужно в обороне лучше играть, потому что такие ошибки нелепые допускаем», — приводит слова Заики издание ТАСС.

    Для сочинцев эта ничья стала первым набранным очком в текущем чемпионате и помогла прервать серию из четырех поражений подряд во всех турнирах.

    После четырех сыгранных туров команда Роберта Морено занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе одно очко.

