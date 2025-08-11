Ван Дейк: Сезон обещает быть очень напряженным во всех турнирах

Защитниквысказался о поражении отв Суперкубке Англии — 2:2 (пенальти 2:3).

«Очевидно, что сегодня мы проиграли, так что это не очень хорошее начало, но нам придется брать игру за игрой. Таков настрой, и он всегда был нашим. Сезон обещает быть очень напряженным во всех турнирах, и мы должны быть готовы продемонстрировать свой уровень в этом смысле.

Были хорошие моменты, но есть также много вещей, которые мы должны улучшить, и мы должны работать над ними, и это наш план на данный момент. Вы хотите выиграть эту игру, это финал, это трофей, за который мы боремся, и это разочаровывает.

Я думаю, что у нас очень хорошие игроки, у нас есть качественные игроки; очевидно, именно по этой причине мы выиграли АПЛ в прошлом сезоне, но не только благодаря качеству, но и благодаря упорному труду и целеустремленности», — цитирует нидерландца ESPN.

15 августа красные в первом туре чемпионата Англии-2025/26 примут «Борнмут».