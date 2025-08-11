Титов: Для тренерского штаба и сегодняшнего «Спартака» матч с «Зенитом» — определяющий

Экс-капитаноценил результаты москвичей на старте нового сезона РПЛ.

«Что касается "Спартака" и Станковича, то мне не понравилась стычка после первого тайма. Опять эмоции, что-то не устраивает. Не знаю, почему это происходит. Для меня это большая загадка.

Но для тренерского штаба и сегодняшнего "Спартака" матч с "Зенитом" — определяющий. Если будет победа, это одна история. Если получится иной результат, то для "Спартака" по очкам и турнирной ситуации это будет катастрофа. Буду искренне переживать и надеюсь, что всё окажется хорошо», — цитирует Титова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» имеет в своем активе 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.