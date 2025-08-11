Семин: В матчах с Перу и Чили будет большой тест для нашей сборной

Бывший главный тренер «Локомотива»оценил предстоящие матчи российской сборной против Перу и Чили.

«Во-первых, эти команды из элиты сборных в футболе. Это будет большой тест для нашей сборной за последнее время. Нам себя можно проверить на высоком уровне. Молодцы, что смогли найти таких соперников для нас. Оценивать шансы наших, наверно, лучше будет к ноябрю. Самое важное в этой ситуации, что это будут интересные матчи, очень интересные для всех болельщиков России. Я думаю, когда будет такой интерес, будет максимальная самоотдача наших игроков», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Игра с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», а матч с Чили пройдёт 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Между собой сборные Перу и Чили сыграют 18 ноября также в Сочи.