    «Амьен» — «Реймс». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:22
    • Медведев ответил на вопрос о кредите доверия к Семаку
  • 18:20
    • Сборная России сыграет товарищеские матчи с командами Перу и Чили
  • 20:02
    • Голкипер «Краснодара» Агкацев — второй по количеству сухих матчей в РПЛ в XXI веке
  • 19:56
    • L’Équipe: Трансфер Абдул-Самеда из «Ланса» в ЦСКА невозможен из-за геополитической обстановки
  • 19:30
    • Фабрицио Романо: Доннарумма исключен из состава «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА
    Семин: В матчах с Перу и Чили будет большой тест для нашей сборной

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Чили Сборная Перу
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил предстоящие матчи российской сборной против Перу и Чили.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Во-первых, эти команды из элиты сборных в футболе. Это будет большой тест для нашей сборной за последнее время. Нам себя можно проверить на высоком уровне. Молодцы, что смогли найти таких соперников для нас. Оценивать шансы наших, наверно, лучше будет к ноябрю. Самое важное в этой ситуации, что это будут интересные матчи, очень интересные для всех болельщиков России. Я думаю, когда будет такой интерес, будет максимальная самоотдача наших игроков», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

    Игра с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», а матч с Чили пройдёт 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Между собой сборные Перу и Чили сыграют 18 ноября также в Сочи.

