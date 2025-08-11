Сон Хын Мин прокомментировал свой дебют за «Лос-Анджелес»

Новичок «Лос-Анджелеса»поделился своими впечатлениями от своей первой игры в составе нового клуба.

«Это был отличный пас, и, безусловно, был контакт, и, безусловно, это был пенальти, в этом нет сомнений. Немного разочарован, что не заработал три очка, но я думаю, что все приложили много усилий, рад, что я дебютировал, и надеюсь, что голы будут забиты в ближайшее время.

Посмотрим, как я буду прогрессировать на тренировках и взаимодействовать с игроками, и посмотрим, смогу ли я на следующей неделе выйти на поле и оказать большое влияние», — цитирует 33-летнего корейца ESPN.

«Лос-Анджелес» сыграл вничью с «Чикаго» (2:2). Сон Хын Мин заработал 11-метровый на 61-й минуте, благодаря которому был забит второй гол.