    Лапорта: Тер Штеген остается капитаном «Барселоны»

    Футбол Футбол Испании Барселона
    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу скандальной ситуации с голкипером Марк-Андре тер Штегеном. Ранее вратарь был лишен капитанской повязки.

    Марк-Андре тер Штеген
    Марк-Андре тер Штеген

    «Марк остаётся нашим капитаном, прежние разногласия решены. Он подтвердил своё лидерство на поле, и болельщики могли убедиться в том, как капитан ведёт команду. Он в клубе уже 11 лет, я рад, что он вновь выполняет капитанские обязанности. Учитывая его позицию, мы рассчитываем зарегистрировать Жоана Гарсию при условии согласия медицинской комиссии Ла Лиги.

    По остальным трансферам работа продолжается. Если не удастся завершить всё к первому туру, у нас ещё есть время», — приводит слова Лапорты TV3.

