«КАМАЗ» — «Факел». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
2' Активно начинает «КАМАЗ», прострел вдоль ворот Султонова, в последний момент был прерван защитниками гостей.
1' Удаётся игрокам «КАМАЗа» проникнуть в штрафную площадь «Факела», и с сутолоке был нанесен удар, впрочем он оказался заблокированным.
1' «Факел» начал с центра поля, поехали!
До матча
19:58' Команды вышли на поле, сейчас всё начнётся.
19:50 На термометре 17 градусов в Набережных Челнах, сохраняется вероятность дождя.
19:40 Матч пройдет в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ» вмещающем 6248 зрителей.
19:30 Главный арбитр матча Машлякевич Александр из Москвы.
Стартовые составы команд
«КАМАЗ»: Анисимов, Аюкин, Калистратов, Маругин, Юдинцев, Защепкин, Хубаев, Апеков, Караев, Султонов, Моторин.
«Факел»: Фролкин, Журавлев, Гапонов, Юрганов, Ковалев, Симонов, Нетфуллин, Магомедов, Альшин, Белайди, Гонгадзе.
«КАМАЗ»
КАМАЗ после трех туров располагается на пятой строчке, набрав семь баллов. Команда дважды смогла обыграть соперников и один раз сыграла вничью. Разница мячей на старте сезона — 5:3. последний матч КАМАЗ выиграл против «Челябинска» со счетом 2:1. В первом туре КАМАЗ поделил очки в матче против тульского «Арсенала» (1:1). Во втором туре команда обыграла «Волгу» из Ульяновска со счетом 2:1.
КАМАЗ показывает футбол хорошего уровня и нацелен на самые высокие места. Команда не имеет проблем с составом перед матчем. Клуб из Набережных Челнов имеет хорошую картину в атаке, забив пять мячей в трех матчах. В среднем КАМАЗ за стартовые матчи наносит по 1,8 удара в створ. Перед игрой с «Факелом» все игроки находятся в строю, без травм.
«Факел»
«Факел» после трех туров занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав девять очков из девяти. Команда в трех победных матчах забила в каждой игре по одному мячу, не пропустив ни одного в своих ворота. в последнем матче «Факел» обыграл «Сокол» из Саратова со счетом 1:0. В первом туре «Факел» был сильнее «Спартака» из Костромы (1:0) и смог победить «Уфу» с минимальным матчем 1:0.
клуб из демонстрирует отличную игру в обороне, не пропустив ни одного мяча в трех играх. Однако вместе с этим у «Факела» скудная картина в атаке. Средний показатель XG на старте сезона равен 0,78. В преддверии матча против «КАМАЗа», в связи с травмой будет отсутствовать только защитник Макс Дзиов.
Личные встречи
За всю историю команды встречались 16 раз. В 7 матчах победа оставалась за «КАМАЗом», «Факел» побеждал 6 раз, оставшиеся 3 игры завершились вничью. При этом ни разу не побеждала команда играющая в гостях.
Последняя игра между этими соперниками состоялась в феврале 2024 года, тогда товарищеский матч закончился со счётом 1:1.
