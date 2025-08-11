«КАМАЗ» — «Факел». Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 11 августа, «КАМАЗ» из Набережных Челнов примет «Факел» в рамках 4-го тура Первой Лиги по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Россия. Первая лига КамАЗ — Факел 0:0 КамАЗ: Арсен Адамов, Георгий Юдинцев, Руслан Аюкин, Роман Защепкин, Даниэль Мишкич, Мухаммад Султонов, Давид Хубаев, Руслан Апеков, Давид Караев, Kalistratov T., Motorin D. N. Факел: Даниил Фролкин, Юрий Журавлёв, Игорь Юрганов, Илья Гапонов, Антон Ковалев, Равиль Нетфуллин, Бутта Магомедов, Ильнур Альшин, Белайди Пуси, Георгий Гонгадзе, Simonov K.

Ход игры

2' Активно начинает «КАМАЗ», прострел вдоль ворот Султонова, в последний момент был прерван защитниками гостей.

1' Удаётся игрокам «КАМАЗа» проникнуть в штрафную площадь «Факела», и с сутолоке был нанесен удар, впрочем он оказался заблокированным.

1' «Факел» начал с центра поля, поехали!

До матча

19:58' Команды вышли на поле, сейчас всё начнётся.

19:50 На термометре 17 градусов в Набережных Челнах, сохраняется вероятность дождя.

19:40 Матч пройдет в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ» вмещающем 6248 зрителей.

19:30 Главный арбитр матча Машлякевич Александр из Москвы.

Стартовые составы команд

«КАМАЗ»: Анисимов, Аюкин, Калистратов, Маругин, Юдинцев, Защепкин, Хубаев, Апеков, Караев, Султонов, Моторин.

«Факел»: Фролкин, Журавлев, Гапонов, Юрганов, Ковалев, Симонов, Нетфуллин, Магомедов, Альшин, Белайди, Гонгадзе.

«КАМАЗ»

КАМАЗ после трех туров располагается на пятой строчке, набрав семь баллов. Команда дважды смогла обыграть соперников и один раз сыграла вничью. Разница мячей на старте сезона — 5:3. последний матч КАМАЗ выиграл против «Челябинска» со счетом 2:1. В первом туре КАМАЗ поделил очки в матче против тульского «Арсенала» (1:1). Во втором туре команда обыграла «Волгу» из Ульяновска со счетом 2:1.

КАМАЗ показывает футбол хорошего уровня и нацелен на самые высокие места. Команда не имеет проблем с составом перед матчем. Клуб из Набережных Челнов имеет хорошую картину в атаке, забив пять мячей в трех матчах. В среднем КАМАЗ за стартовые матчи наносит по 1,8 удара в створ. Перед игрой с «Факелом» все игроки находятся в строю, без травм.

«Факел»

«Факел» после трех туров занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав девять очков из девяти. Команда в трех победных матчах забила в каждой игре по одному мячу, не пропустив ни одного в своих ворота. в последнем матче «Факел» обыграл «Сокол» из Саратова со счетом 1:0. В первом туре «Факел» был сильнее «Спартака» из Костромы (1:0) и смог победить «Уфу» с минимальным матчем 1:0.

клуб из демонстрирует отличную игру в обороне, не пропустив ни одного мяча в трех играх. Однако вместе с этим у «Факела» скудная картина в атаке. Средний показатель XG на старте сезона равен 0,78. В преддверии матча против «КАМАЗа», в связи с травмой будет отсутствовать только защитник Макс Дзиов.

Личные встречи

За всю историю команды встречались 16 раз. В 7 матчах победа оставалась за «КАМАЗом», «Факел» побеждал 6 раз, оставшиеся 3 игры завершились вничью. При этом ни разу не побеждала команда играющая в гостях.

Последняя игра между этими соперниками состоялась в феврале 2024 года, тогда товарищеский матч закончился со счётом 1:1.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.16