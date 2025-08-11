2-й тайм Торпедо — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «КАМАЗ» — «Факел». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой Лиги

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России КамАЗ Факел
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Шалимов«КАМАЗ» — «Факел». Онлайн, прямая трансляция Игроки Торпедо«Торпедо» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция Кингсли Коман («Бавария»)Трансферный дайджест. 5 — 11 августа
  • 19:22
    • Медведев ответил на вопрос о кредите доверия к Семаку
  • 18:20
    • Сборная России сыграет товарищеские матчи с командами Перу и Чили
  • 20:02
    • Голкипер «Краснодара» Агкацев — второй по количеству сухих матчей в РПЛ в XXI веке
  • 19:56
    • L’Équipe: Трансфер Абдул-Самеда из «Ланса» в ЦСКА невозможен из-за геополитической обстановки
  • 19:30
    • Фабрицио Романо: Доннарумма исключен из состава «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА
  • 17:51
    • Джакомо Распадори перешел в мадридский «Атлетико»
  • 16:59
    • «Олимпик Лион» будет выступать в Лиге Европы в новом сезоне
    Все новости спорта
    Игорь Шалимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Шалимов
    В понедельник, 11 августа, «КАМАЗ» из Набережных Челнов примет «Факел» в рамках 4-го тура Первой Лиги по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.
    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Факел 0:0
    КамАЗ: Арсен Адамов, Георгий Юдинцев, Руслан Аюкин, Роман Защепкин, Даниэль Мишкич, Мухаммад Султонов, Давид Хубаев, Руслан Апеков, Давид Караев, Kalistratov T., Motorin D. N. Факел: Даниил Фролкин, Юрий Журавлёв, Игорь Юрганов, Илья Гапонов, Антон Ковалев, Равиль Нетфуллин, Бутта Магомедов, Ильнур Альшин, Белайди Пуси, Георгий Гонгадзе, Simonov K.

    Ход игры

    2' Активно начинает «КАМАЗ», прострел вдоль ворот Султонова, в последний момент был прерван защитниками гостей.

    1' Удаётся игрокам «КАМАЗа» проникнуть в штрафную площадь «Факела», и с сутолоке был нанесен удар, впрочем он оказался заблокированным.

    1' «Факел» начал с центра поля, поехали!

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До матча

    19:58' Команды вышли на поле, сейчас всё начнётся.

    19:50 На термометре 17 градусов в Набережных Челнах, сохраняется вероятность дождя.

    19:40 Матч пройдет в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ» вмещающем 6248 зрителей.

    19:30 Главный арбитр матча Машлякевич Александр из Москвы.

    Стартовые составы команд

    «КАМАЗ»: Анисимов, Аюкин, Калистратов, Маругин, Юдинцев, Защепкин, Хубаев, Апеков, Караев, Султонов, Моторин.

    «Факел»: Фролкин, Журавлев, Гапонов, Юрганов, Ковалев, Симонов, Нетфуллин, Магомедов, Альшин, Белайди, Гонгадзе.

    «КАМАЗ»

    КАМАЗ после трех туров располагается на пятой строчке, набрав семь баллов. Команда дважды смогла обыграть соперников и один раз сыграла вничью. Разница мячей на старте сезона — 5:3. последний матч КАМАЗ выиграл против «Челябинска» со счетом 2:1. В первом туре КАМАЗ поделил очки в матче против тульского «Арсенала» (1:1). Во втором туре команда обыграла «Волгу» из Ульяновска со счетом 2:1.

    КАМАЗ показывает футбол хорошего уровня и нацелен на самые высокие места. Команда не имеет проблем с составом перед матчем. Клуб из Набережных Челнов имеет хорошую картину в атаке, забив пять мячей в трех матчах. В среднем КАМАЗ за стартовые матчи наносит по 1,8 удара в створ. Перед игрой с «Факелом» все игроки находятся в строю, без травм.

    «Факел»

    «Факел» после трех туров занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав девять очков из девяти. Команда в трех победных матчах забила в каждой игре по одному мячу, не пропустив ни одного в своих ворота. в последнем матче «Факел» обыграл «Сокол» из Саратова со счетом 1:0. В первом туре «Факел» был сильнее «Спартака» из Костромы (1:0) и смог победить «Уфу» с минимальным матчем 1:0.

    клуб из демонстрирует отличную игру в обороне, не пропустив ни одного мяча в трех играх. Однако вместе с этим у «Факела» скудная картина в атаке. Средний показатель XG на старте сезона равен 0,78. В преддверии матча против «КАМАЗа», в связи с травмой будет отсутствовать только защитник Макс Дзиов.

    Личные встречи

    За всю историю команды встречались 16 раз. В 7 матчах победа оставалась за «КАМАЗом», «Факел» побеждал 6 раз, оставшиеся 3 игры завершились вничью. При этом ни разу не побеждала команда играющая в гостях.

    Последняя игра между этими соперниками состоялась в феврале 2024 года, тогда товарищеский матч закончился со счётом 1:1.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.16

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Соболенко — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кырстя — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Тиафо — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч КамАЗ — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эшторил — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Циципас — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фриц — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Коджаелиспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.37
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Калинская — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фонсека — Атман
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Жувентуде — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ито — Киз
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч КамАЗ — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карабах — Шкендия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монца — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры