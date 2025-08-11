Дивеев: Интересно будет сыграть за сборную с Ираном и Катаром

Центральный защитник сборной России и московского ЦСКАс нетерпением ждет матчей за национальную команду против Ирана и Катара и считает их достойными соперниками.

«Хорошо, что соперники у сборной России есть, будем готовиться к матчам. Будут игры с Боливией, Ираном, Катаром и Иорданией. Хорошие соперники. Интереснее всего будет сыграть с Ираном и Катаром.

Насколько я понимаю, у сборной Катара тренер любит, когда команда играет с мячом. Тем более у них играем, погода будет жаркой, возможно, в шутку скажу, что в бассейн будем сразу бегать», — цитирует 25-летнего футболиста ТАСС.

В сентябре сборной России предстоит встреча с Иорданией (4 сентября) на своем поле. Через 3 дня она сыграет в гостях с Катаром. С Ираном игра запланирована в Волгограде 10 октября, а на 14 октября в Москве со сборной Боливии.