Черчесов: Вижу, что президент хочет изменить не команду, а вообще клуб

Главный тренервысказался о своем назначении на этот пост и возможных изменениях в клубе.

«Почему не возглавил до начала чемпионата? Я живу своей жизнью. Поступает интересный звонок — ты его рассматриваешь. Мне предложения никто не делал. Спрашивали мое мнение. Никакой конкретики не было. Естественно, я говорил, что хочется в клуб, который за что‑то борется, пока у них никаких планов не было. Сказал, чтобы клуб что‑то делал, надо развиваться.

Надо отдать должное, молодой президент меня услышал и начал перестройку, делают поля, базу, фитнес‑центры. Вижу, что президент хочет изменить не команду, а вообще клуб. Сейчас предложение поступило уже не просто философское, а конкретное. После поражения в Махачкале мне позвонили первый раз по конкретному вопросу. Ответил — и вот я здесь», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, что в первом матче под руководством Черчесова «Ахмат» смог сенсационно победить «Зенит» со счетом 1:0.