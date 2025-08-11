2-й таймПорту — ВиторияОнлайн
    Саму Агехова«Порту» — «Витория». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:16
    • Соболенко вырвала победу у Радукану в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати
  • 19:22
    • Медведев ответил на вопрос о кредите доверия к Семаку
  • 20:02
    • Голкипер «Краснодара» Агкацев — второй по количеству сухих матчей в РПЛ в XXI веке
  • 19:56
    • L’Équipe: Трансфер Абдул-Самеда из «Ланса» в ЦСКА невозможен из-за геополитической обстановки
  • 19:30
    • Фабрицио Романо: Доннарумма исключен из состава «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА
    Черчесов: Вижу, что президент хочет изменить не команду, а вообще клуб

    Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о своем назначении на этот пост и возможных изменениях в клубе.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Почему не возглавил до начала чемпионата? Я живу своей жизнью. Поступает интересный звонок — ты его рассматриваешь. Мне предложения никто не делал. Спрашивали мое мнение. Никакой конкретики не было. Естественно, я говорил, что хочется в клуб, который за что‑то борется, пока у них никаких планов не было. Сказал, чтобы клуб что‑то делал, надо развиваться.

    Надо отдать должное, молодой президент меня услышал и начал перестройку, делают поля, базу, фитнес‑центры. Вижу, что президент хочет изменить не команду, а вообще клуб. Сейчас предложение поступило уже не просто философское, а конкретное. После поражения в Махачкале мне позвонили первый раз по конкретному вопросу. Ответил — и вот я здесь», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что в первом матче под руководством Черчесова «Ахмат» смог сенсационно победить «Зенит» со счетом 1:0.

