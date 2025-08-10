«Спартак» не станет приглашать российских специалистов на замену Станковича

Деян Станкович Фото: globallookpress.com
«На данный момент руководство Спартака не рассматривает российских тренеров как потенциальную замену Деяну Станковичу на случай его ухода. Да и выбора среди российских тренеров особого нет», — приводит слова источника Sport24.
Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Несмотря на то что команда под его руководством дошла до финала Пути регионов Кубка России и заняла пятое место в прошлогоднем чемпионате, старт нового сезона оказался неудачным.
За первые четыре тура команда набрала всего четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РП