17:00Кристал Пэлас — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Вирц«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:23
    • «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» назвали составы на матч Суперкубка Англии
  • 11:31
    • Абаскаль готов вернуться в «Спартак»
  • 16:07
    • «Нефтехимик» обыграл «Шинник» и набрал первые очки в сезоне
  • 15:41
    • Нападающий Данжума перешел из «Вильярреала» в «Валенсию»
  • 14:50
    • «Панатинаикос» объявил об уходе Юрия Лодыгина
    Все новости спорта

    «Спартак» не станет приглашать российских специалистов на замену Станковича

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Спартак
    Руководство «Спартака» начало поиск кандидатов на пост главного тренера на случай возможного ухода Деяна Станковича. Клуб не станет приглашать российских специалистов.

    Деян Станкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович

    «На данный момент руководство Спартака не рассматривает российских тренеров как потенциальную замену Деяну Станковичу на случай его ухода. Да и выбора среди российских тренеров особого нет», — приводит слова источника Sport24.

    Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Несмотря на то что команда под его руководством дошла до финала Пути регионов Кубка России и заняла пятое место в прошлогоднем чемпионате, старт нового сезона оказался неудачным.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    За первые четыре тура команда набрала всего четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РП

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды сыграют результативно?
  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы в Оренбурге?
  • «Оренбург» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Динамо» выиграть в Сочи?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уолтон — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Тиафо — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры