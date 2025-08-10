«Спартак» не станет приглашать российских специалистов на замену Станковича

Руководствоначало поиск кандидатов на пост главного тренера на случай возможного ухода. Клуб не станет приглашать российских специалистов.

«На данный момент руководство Спартака не рассматривает российских тренеров как потенциальную замену Деяну Станковичу на случай его ухода. Да и выбора среди российских тренеров особого нет», — приводит слова источника Sport24.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Несмотря на то что команда под его руководством дошла до финала Пути регионов Кубка России и заняла пятое место в прошлогоднем чемпионате, старт нового сезона оказался неудачным.

Прогнозы и ставки на РПЛ

За первые четыре тура команда набрала всего четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РП