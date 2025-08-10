«СКА-Хабаровск» не смог выявить победителя в матче против «Чайки»

В 4-м туре Первой лигииз Песчанокопского разошлись миром — 1:1.

Счёт открыл на 65-й минуте нападающий хозяев Камран Алиев, мощным ударом отправив мяч под перекладину. Но уже через шесть минут гости сравняли благодаря точному удару 18-летнего форварда Арсения Филева.

Футбол. Россия. Первая лига СКА-Хабаровск — Чайка 1:1 Голы: 1:0 Камран Алиев (65'), 1:1 Filev A. (71') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Grebenkin Y., Давид Шавлохов, Gurban G., Егор Носков, Арсен Адамов, Садыг Багиев (Bolataev D., 69'), Данила Янов (Александр Гаглоев, 69'), Батраз Гурциев (Tur J. A., 62'), Камран Алиев (Александр Максименко, 81'), Alcalde J. (Максим Кутовой, 69') Чайка: Семён Фадеев, Иван Маркелов (Petin Y., 46'), Артём Соколов (Kriushichev M., 78'), Станислав Библик (Filev A., 70'), Ivannikov D., Rogochiy B., Krutovskikh A., Stolyarov D., Kaptilovich D. (Ivanov I., 46'), Ishchenko N. (Gulyaev E., 70'), Popolitov G. Предупреждение: Садыг Багиев (47')

После этой ничьей обе команды сохранили свой статус непобежденных в нынешнем сезоне. «СКА-Хабаровск» с восемью очками занимает четвертую строчку, а «Чайка» с шестью баллами располагается на шестом месте.