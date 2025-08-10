ПерерывЕнисей — УралОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Тихонов«Енисей» — «Урал». Онлайн, прямая трансляция
  • 08:38
    • Джикия провел дебютный матч за «Антальяспор»
  • 07:35
    • Александрова вышла в третий круг турнира в Цинциннати
  • 10:44
    • Соболев объяснил поражение «Зенита» от «Ахмата» в Грозном
  • 09:30
    • Сперцян не принял окончательное решение о переходе в «Саутгемптон»
  • 08:08
    • Калинская преодолела второй круг турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Осинькин: Победа «Локомотива» над «Спартаком» справедливая

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Локомотив
    Экс-наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался про дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Железнодорожники победили со счетом 4:2. Встреча прошла 9 августа.

    Игорь Осинькин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин

    «Обе команды подошли в плане очков совершенно с разным настроением. Эмоциональная составляющая у матча была по-настоящему высокой. Матч смотрелся. Чувствуется, что команды в целом набрали форму. Но "Локомотив" смог быть более организованным на протяжении всей игры, допустил меньше ошибок. В итоге это дало возможность победить.

    Учитывая все обстоятельства, победа "Локомотива" справедливая», — сказал Осинькин «Чемпионату».

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Локомотив» лидирует в таблице РПЛ после четырех туров. У команды 12 набранных очков.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды сыграют результативно?
  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы в Оренбурге?
  • «Оренбург» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Динамо» выиграть в Сочи?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уолтон — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Карабельи
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры