Осинькин: Победа «Локомотива» над «Спартаком» справедливая

Экс-наставник «Крыльев Советов»высказался про дерби между. Железнодорожники победили со счетом 4:2. Встреча прошла 9 августа.

«Обе команды подошли в плане очков совершенно с разным настроением. Эмоциональная составляющая у матча была по-настоящему высокой. Матч смотрелся. Чувствуется, что команды в целом набрали форму. Но "Локомотив" смог быть более организованным на протяжении всей игры, допустил меньше ошибок. В итоге это дало возможность победить.

Учитывая все обстоятельства, победа "Локомотива" справедливая», — сказал Осинькин «Чемпионату».

«Локомотив» лидирует в таблице РПЛ после четырех туров. У команды 12 набранных очков.