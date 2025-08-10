Осинькин: Победа «Локомотива» над «Спартаком» справедливая

Игорь Осинькин Фото: globallookpress.com
«Обе команды подошли в плане очков совершенно с разным настроением. Эмоциональная составляющая у матча была по-настоящему высокой. Матч смотрелся. Чувствуется, что команды в целом набрали форму. Но "Локомотив" смог быть более организованным на протяжении всей игры, допустил меньше ошибок. В итоге это дало возможность победить.
Учитывая все обстоятельства, победа "Локомотива" справедливая», — сказал Осинькин «Чемпионату».
«Локомотив» лидирует в таблице РПЛ после четырех туров. У команды 12 набранных очков.