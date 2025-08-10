Литвинов подвел итоги матча против «Динамо»

Защитникпрокомментировал ничью своей команды в матче 4-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Для нас сегодня хороший результат — мы взяли первое очко с очень сильной командой. Да, что-то не получалось, первый тайм был не очень, но во втором собрались, пообщались в раздевалке, начали искать моменты и нашли их. Тренер поменял игру в атаке и обороне. Мы сами уже устали проигрывать, можно многое говорить, предсезонка нелегко далась, много ребят приехало. Сейчас потихоньку начинаем набирать форму, сыгрываться. Если так посмотреть, у нас новая команда, это может выглядеть отговорками, но так и есть. Старт сезона — не то, что мы ожидали. Перед сезоном ставились самые высокие задачи», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Сочи» заработал свое первое очко и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.