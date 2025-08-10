Кутицкий: Недооценки соперника не было

Защитник московскоговысказался о матче против(1:1).

«Сочи по сути ничего не создал. Да и во втором тайме — отменённый и засчитанный голы. Во втором тайме мы вышли немного неуверенными, "Сочи" забрал мяч под свой контроль, но у нас были моменты — надо забивать. Возможно, мы после перерыва расслабились. Недооценки соперника не было, со всеми тяжело играть, были сконцентрированы. Карпин похвалил за самоотдачу», — приводит слова Кутицкого «Чемпионат».

После этого матча «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея 5 очков после 4 матчей. «Сочи» набрал своё первое очко в сезоне и поднялся на 14-е место.