    Кутицкий: Недооценки соперника не было

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Сочи
    Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о матче против «Сочи» (1:1).

    Александр Кутицкий
    Александр Кутицкий

    «Сочи по сути ничего не создал. Да и во втором тайме — отменённый и засчитанный голы. Во втором тайме мы вышли немного неуверенными, "Сочи" забрал мяч под свой контроль, но у нас были моменты — надо забивать. Возможно, мы после перерыва расслабились. Недооценки соперника не было, со всеми тяжело играть, были сконцентрированы. Карпин похвалил за самоотдачу», — приводит слова Кутицкого «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея 5 очков после 4 матчей. «Сочи» набрал своё первое очко в сезоне и поднялся на 14-е место.

