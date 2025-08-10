Карпин: Для меня одна победа в первых четырех турах неудовлетворительна

Главный тренерпрокомментировал ничью своей команды в матче 4-го тура РПЛ против(1:1).

«Для меня одна победа в первых четырех турах неудовлетворительна. Ожидали больше и другого. Но тот состав, который у нас есть… Скажем так, усилять игру тяжело. Понятно, что по травмам винить кого-то нельзя. Но скамейка такая сейчас какая есть», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

«Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея 5 очков после 4 матчей.

Следующий матч «бело-голубые» проведут 13 августа в рамках группового этапа Кубка России против «Краснодара» дома.