«Аякс» — «Телстар». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 10 августа, состоится матч 1-го тура нидерладской Эрдевизи, в котором «Аякс» примет «Телстар». Начало игры — в 17:30 МСК. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Перед матчем

Стартовые составы команд

«Аякс»: Ярош, Вейндал, Баас, Тейлор, Классен, Моро, Траоре, Бергёйс, Вегхорст, Бауман, Регер

«Телстар»: Куман, Хардевельд, Баккер, Брауэр, Офферхаус, Этли, Овусу, Зонневельд, Нослин, Россен, Косвал

«Аякс»

В минувшем сезоне «Аякс» под руководством Франческо Фариоли не смог стать чемпионом своей страны, неожиданно упустив солидное преимущество над «ПСВ» в последних турах. Новым тренером амстерданцев стал воспитанник клуба Джон Хейтинга. В прошлом сезоне бывший защитник «Аякса» набирался опыта в тренерском штабе Арне Слотта и внёс свой вклад в победу «Ливерпуля» в Английской Премьер-лиге.

Сменился тренер — меняются и игроки, «Аякс» традиционно активен в этьо трансферное окно. Помимо Хоррела Ато, который этим летом перешел в «Челси», «Аякс» в межсезонье потерял Карлоса Форбса, Борну Сосу, Якова Медича, Кристиана Хлинссона, Кристиана Расмуссена, Джордана Хендерсона и Джея Гортера . Однако лучшие бомбардиры прошлого сезона Оливер Валакер Эдвардсен (12 голов) и Ваут Вегхорст (10) остаются в клубе, и оба нападающих нацелены на сильное начало нового сезона. Также в команде появились и новички. Самые дорогие приобретения: защитник Ко Итакура из Боруссии Менхенгладбах, полузащитники Оскар Глух из РБ Зальцбург и Рауль Моро из Вальядолида.

Последние пять игр «Аякса» показал смешанный результат, но есть несомненные признаки того, что команда восстанавливает былую мощь — от победы со счётом 3:2 над бельгийским «Мехеленом» до удержания сильного «Монако» и домашней ничьей 2:2. Домашнее поражение от «Комо» со счётом 0:3 вызвало некоторую тревогу за игру в обороне, однако этот результат объясняется тем, что Хейтинга ротировал состав, подбирая оптимальное сочетание. Йосип Сутало и Брайан Броббей, скорее всего, не смогут сыграть за хозяев из-за травм лодыжек, а Бранко ван ден Бумен, как ожидается, не сыграет из-за проблем со спиной.

«Телстар»

Спустя 47 лет «Телстар» снова возвращается в высший дивизион чемпионата Нидерландов. Мало кто ожидал такого результата от «белых львов», поскольку в течение большей части прошлого сезона они никогда по-настоящему не претендовали на место в двойке лидеров. Заняв 7-е место в Эрстедивизи 2024/2025, команда Энтони Корреа триумфально прошла путь в борьбе за повышение квалификации. В двухматчевых противостояниях были повержены «Ден Хааг», «Ден Босх» и «Виллем II».

Подготовка к возвращению в Эредивизи привела к прибытию не менее восьми новых игроков на разные позиции, а результаты предсезонной подготовки оказались обнадеживающими. «Белые львы» одержали шесть побед, сыграли вничью две и проиграли всего одну товарищескую игру, забивая голы в каждой игре, за исключением разгромной победы со счетом 5:0 над «Йонг Спартой» из Роттердама 29 июля. Интересная статистика: «Телстар» подходит к этому противостоянию, имея серию из всего одного поражения в последних восьми матчах — редкая форма для команды, которую традиционно считают аутсайдером.

Закария Эддахчури и Юсеф Эль Качати забили 19 и 17 голов в прошлом сезоне, но оба уже покинули клуб, а это значит, что «Де Витте Леувен» придется искать другие варианты атак в этом сезоне. Ожидается, что в составе гостевой команды появятся несколько дебютантов, в том числе Даан Рейцигер, Найджел Огиди Нванкво и Патрик Брауэр. Несмотря на значительные отставки в атаке, у Коррейи имеется здоровый состав, готовый к возвращению «Телстар» в Эредивизи спустя почти полвека.

Личные встречи

Пути этих двух команд пересекались 33 раза во всех турнирах. Как и ожидалось, хозяева поля доминировали в этих встречах, одержав 25 побед. У «Телстар» всего две победы, а шесть игр завершились вничью. В прошлом сезоне они встречались во втором туре Кубка Нидерландов, тогда «Аякс» одержал уверенную домашнюю победу со счетом 2:0.

