ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Аякс» — «Телстар». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура нидерландской Эредивизи

    Футбол Эредивизия Аякс
    Вся лентаСамое главное
    Ринат БилялетдиновРинат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации Игроки Ахмата празднуют голЧерчесов вернулся и испортил юбилей Семаку: «Ахмат» дома разобрался с «Зенитом» Алексей БатраковБатраков устроил шоу в дерби, а «Спартак» — прибавил себе головной боли
  • 14:33
    • «Оренбург» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ
  • 11:31
    • Абаскаль готов вернуться в «Спартак»
  • 13:55
    • Флориан Вирц был признан футболистом года в Германии по версии издания Kicker
  • 12:53
    • Баринов: Со Станковичем конфликт исчерпан
  • 10:44
    • Соболев объяснил поражение «Зенита» от «Ахмата» в Грозном
  • 09:30
    • Сперцян не принял окончательное решение о переходе в «Саутгемптон»
  • 08:38
    • Джикия провел дебютный матч за «Антальяспор»
    Все новости спорта
    Ваут Вегхорст
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ваут Вегхорст
    В воскресенье, 10 августа, состоится матч 1-го тура нидерладской Эрдевизи, в котором «Аякс» примет «Телстар». Начало игры — в 17:30 МСК. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

    Перед матчем

    Стартовые составы команд

    «Аякс»: Ярош, Вейндал, Баас, Тейлор, Классен, Моро, Траоре, Бергёйс, Вегхорст, Бауман, Регер

    «Телстар»: Куман, Хардевельд, Баккер, Брауэр, Офферхаус, Этли, Овусу, Зонневельд, Нослин, Россен, Косвал

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Аякс»

    В минувшем сезоне «Аякс» под руководством Франческо Фариоли не смог стать чемпионом своей страны, неожиданно упустив солидное преимущество над «ПСВ» в последних турах. Новым тренером амстерданцев стал воспитанник клуба Джон Хейтинга. В прошлом сезоне бывший защитник «Аякса» набирался опыта в тренерском штабе Арне Слотта и внёс свой вклад в победу «Ливерпуля» в Английской Премьер-лиге.

    Сменился тренер — меняются и игроки, «Аякс» традиционно активен в этьо трансферное окно. Помимо Хоррела Ато, который этим летом перешел в «Челси», «Аякс» в межсезонье потерял Карлоса Форбса, Борну Сосу, Якова Медича, Кристиана Хлинссона, Кристиана Расмуссена, Джордана Хендерсона и Джея Гортера . Однако лучшие бомбардиры прошлого сезона Оливер Валакер Эдвардсен (12 голов) и Ваут Вегхорст (10) остаются в клубе, и оба нападающих нацелены на сильное начало нового сезона. Также в команде появились и новички. Самые дорогие приобретения: защитник Ко Итакура из Боруссии Менхенгладбах, полузащитники Оскар Глух из РБ Зальцбург и Рауль Моро из Вальядолида.

    Последние пять игр «Аякса» показал смешанный результат, но есть несомненные признаки того, что команда восстанавливает былую мощь — от победы со счётом 3:2 над бельгийским «Мехеленом» до удержания сильного «Монако» и домашней ничьей 2:2. Домашнее поражение от «Комо» со счётом 0:3 вызвало некоторую тревогу за игру в обороне, однако этот результат объясняется тем, что Хейтинга ротировал состав, подбирая оптимальное сочетание. Йосип Сутало и Брайан Броббей, скорее всего, не смогут сыграть за хозяев из-за травм лодыжек, а Бранко ван ден Бумен, как ожидается, не сыграет из-за проблем со спиной.

    «Телстар»

    Спустя 47 лет «Телстар» снова возвращается в высший дивизион чемпионата Нидерландов. Мало кто ожидал такого результата от «белых львов», поскольку в течение большей части прошлого сезона они никогда по-настоящему не претендовали на место в двойке лидеров. Заняв 7-е место в Эрстедивизи 2024/2025, команда Энтони Корреа триумфально прошла путь в борьбе за повышение квалификации. В двухматчевых противостояниях были повержены «Ден Хааг», «Ден Босх» и «Виллем II».

    Подготовка к возвращению в Эредивизи привела к прибытию не менее восьми новых игроков на разные позиции, а результаты предсезонной подготовки оказались обнадеживающими. «Белые львы» одержали шесть побед, сыграли вничью две и проиграли всего одну товарищескую игру, забивая голы в каждой игре, за исключением разгромной победы со счетом 5:0 над «Йонг Спартой» из Роттердама 29 июля. Интересная статистика: «Телстар» подходит к этому противостоянию, имея серию из всего одного поражения в последних восьми матчах — редкая форма для команды, которую традиционно считают аутсайдером.

    Закария Эддахчури и Юсеф Эль Качати забили 19 и 17 голов в прошлом сезоне, но оба уже покинули клуб, а это значит, что «Де Витте Леувен» придется искать другие варианты атак в этом сезоне. Ожидается, что в составе гостевой команды появятся несколько дебютантов, в том числе Даан Рейцигер, Найджел Огиди Нванкво и Патрик Брауэр. Несмотря на значительные отставки в атаке, у Коррейи имеется здоровый состав, готовый к возвращению «Телстар» в Эредивизи спустя почти полвека.

    Личные встречи

    Пути этих двух команд пересекались 33 раза во всех турнирах. Как и ожидалось, хозяева поля доминировали в этих встречах, одержав 25 побед. У «Телстар» всего две победы, а шесть игр завершились вничью. В прошлом сезоне они встречались во втором туре Кубка Нидерландов, тогда «Аякс» одержал уверенную домашнюю победу со счетом 2:0.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.99
  • Прогноз на матч Шинник — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Герта — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аякс — Телстар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Елимай Семей — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Бойер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кудерметова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Комесана — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кайсар — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ротор — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уолтон — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры