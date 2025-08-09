«Сокол» и «Черноморец» поделили очки в матче Первой лиги

сыграл вничью с(1:1) в матче 4-го тура российской Первой лиги.

Единственный гол у саратовской команды забил Владислав Шпитальный на 8-й минуте.

«Черноморец» сумел сравнять счет на 32-й минуте, отличился Саид Алиев.

Футбол. Россия. Первая лига Сокол — Черноморец 1:1 Голы: 1:0 Вадим Шпитальный (8'), 1:1 Саид Алиев (32'), 2:1 Дмитрий Воробьёв (49'), 2:2 Эсекьель Барко (пенальти) (78'), 3:2 Алексей Батраков (79'), 4:2 Алексей Батраков (86') Сокол: Михаил Левашов, Никита Печенкин, Владимир Ковачевич, Иван Чуриков, Аллон Бутаев (Shaykhtdinov D., 74'), Руслан Дауров (Антон Синяк, 64'), Владислав Лазарев, Роман Ермолин (Kostin V., 64'), Вадим Шпитальный, Gloydman N., Kireenko P. (Сергей Грибов, 73') Черноморец: Михаил Штепа, Заурбек Плиев, Илья Кирш, Василий Черов, Эльдияр Зарыпбеков, Олег Николаев, Кирилл Морозов, Тимур Касимов (Илья Жигулёв, 73'), Владислав Ложкин (Павел Горелов, 66'), Саид Алиев (Kukharchuk I., 79'), Stotskiy D. (Puzanov S., 79')

После этого матча «Сокол» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 3 очками в активе. «Черноморец» — на 13-й позиции (2 балла).