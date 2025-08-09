Сенников: «Локомотив» без сомнений выглядит фаворитом в матче со «Спартаком»

Экс-защитниквысказался о предстоящем матче московского клуба против

«Локомотив без сомнений выглядит фаворитом в матче со "Спартаком". Во-первых, он играет, но и состав у команды Галактионова стабильнее. На старте "Локо" показывает неплохую игру, но и "Спартак" — команда-сюрприз. Может и выиграть, и проиграть любому. Но это очень непростой соперник, который всегда может сотворить чудо, в том числе и в этом матче. Думаю, что "Локомотив" готовится к этому матчу со всей серьёзностью. Для "Спартака" этот матч — возможность реабилитироваться после неудач, поэтому он приложит максимум сил.

"Спартак" всегда будет командой, которая борется за высокие места. Но сейчас Станкович не может определиться с составом, постоянно эти красные карточки. Два матча "Спартак" играл в меньшинстве, о чём тут говорить? Это не так просто», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Матч между этими командами в рамках 4-го тура РПЛ состоится сегодня, 9-го августа в 18:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.