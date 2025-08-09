Семак — о поражении «Зенита»: Это была не та игра, которую мы хотели бы видеть

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 4-го тура РПЛ против(0:1).

«Игра сложилась неудачно, пошла не по нашему сценарию. Сами себе забили, пришлось потом вскрывать эшелонированную оборону. И с этим справлялись не очень хорошо.

Моментов было немного. Да еще вынужденные замены были, что сузило нашу вариативность в атаке. Это была не та игра, которую мы хотели бы видеть. Мы не преуспели в атаке, да и в обороне моменты дополнительные привозили. Игра со знаком минус для нас», — сказал Семак «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против «Рубина» 12-го августа в Кубке России.