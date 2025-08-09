2-й таймПалермо — Манчестер СитиОнлайн
    «Палермо» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
    Семак — о поражении «Зенита»: Это была не та игра, которую мы хотели бы видеть

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении своей команды в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Игра сложилась неудачно, пошла не по нашему сценарию. Сами себе забили, пришлось потом вскрывать эшелонированную оборону. И с этим справлялись не очень хорошо.

    Моментов было немного. Да еще вынужденные замены были, что сузило нашу вариативность в атаке. Это была не та игра, которую мы хотели бы видеть. Мы не преуспели в атаке, да и в обороне моменты дополнительные привозили. Игра со знаком минус для нас», — сказал Семак «Матч ТВ».

  • «Ахмат» — «Зенит» 1:0. Онлайн, прямая трансляция
  • «Ахмат» одержал победу в 4-ом туре Российской Премьер Лиги
  • Сегодня

    • После этого матча «Зенит» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против «Рубина» 12-го августа в Кубке России.

    Читайте также

