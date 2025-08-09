Глебов подвел итоги матча с «Рубином»

Полузащитниквысказался о дубле в ворота(5:1) в матче 4-го тура РПЛ.

«Рады, первый дубль за ЦСКА. Схема больше для меня, я фланговый игрок — это приносит плоды. Сейчас с краю больше возможностей себя показать. Мы с Круговым сами договорились, что будем меняться флангами. Фабио Челестини не против этого. Говорит, если приносит пользу, делайте это.

В ЦСКА семейная атмосфера, несмотря на уход и приход футболистов. Это больше идет не от тренера, а футболистов. Любой молодой игрок не попал бы в ЦСКА, если бы не заслуживал этого. Фабио любит молодых и любит с ними работать», — приводит слова Глебова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Армейцы» набрали 8 очков и занимают текущее второе место в РПЛ.

ЦСКА в следующем туре 17 августа сыграет в гостях с московским «Динамо».