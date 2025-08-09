Дебют Эстевао и гол Жоао Педро: «Челси» уверенно обыграл «Байер» на «Стэмфорд Бридж»

Чемпионы мира вернулись домой и подарили болельщикам вечер, полный оптимизма перед новым сезоном. 18-летний бразильский вундеркинд Эстевао открыл счёт уже в дебютном матче в Лондоне, а под занавес игру закрепил Жоао Педро.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Челси — Байер 2:0 Голы: 1:0 Estevao Willian (18'), 2:0 Жоао Педро (90') Челси: Филип Йоргенсен, Мало Гюсто (Рис Джеймс, 65'), Джош Ачимпонг (Аарон Ансельмино, 76'), Марк Кукурелья (Йоррел Хато, 46'), Трево Чалоба (Олуватосин Адарабиойо, 46'), Мойсес Кайседо (Дариу Эсугу, 46'), Андрей Сантос (Сэмьюэл Рак-Саки, 76'), Коул Палмер (Педру Нету, 46'), Тирик Джордж (Джейми Байно-Гиттенс, 64'), Лиам Дилап (Жоао Педро, 64'), Estevao Willian (Genesis Antwi, 77') Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо (Ben Hawighorst, 81'), Пьеро Инкапье (Christian Michel Kofane, 60'), Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Амин Адли (Alejo Sarco, 87'), Роберт Андрих, Алейш Гарсия (Jeremiah Mensah, 46'), Нейтан Телла (Montrell Culbreath, 81'), Ибрахим Маца (Axel Tape, 60'), Патрик Шик (Виктор Бонифас, 72') Предупреждения: Роберт Андрих (7'), Трево Чалоба (13'), Джарелл Куанса (26'), Эрик Энгельгардт (49'), Tim Campulka (56') Удаление: Йоханнес Гайс (66')

Это был первый матч «Челси» на «Стэмфорд Бридж» после майской победы над «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и первый после насыщенного лета: команда Энцо Марески успела оформить место в Лиге чемпионов, выиграть Лигу конференций, слетать в США и взять Клубный чемпионат мира. Но пауза не сказалась на настрое — с первых минут хозяева выглядели максимально заряженными на победу, будто сезон уже в разгаре.

Челси — Байер globallookpress.com

В стартовом составе сразу несколько новичков: Андрей Сантос, Лиам Делап и, конечно, главный герой вечера — Эстевао, перешедший за £30 млн с возможными бонусами до £55 млн. Юный бразилец быстро дал понять, что статус «нового Неймара» и прозвище «Мессиньо» — не пустые слова.

Гол дебютанта и связка с Палмером

«Челси» активно давил через правый фланг, где Эстевао с первых касаний нагружал защиту «Байера» обводками и смелыми проходами. На 17-й минуте связка с Коулом Палмером принесла результат. Англичанин технично перебросил Флеккена, но мяч от перекладины отскочил к Эстевао, и тот спокойно отправил его в сетку с двух метров.

Празднование гола Эстевао globallookpress.com

В остальное время первого тайма бразилец не стеснялся бить сам (семь ударов, два в створ) и разыгрывать острые комбинации с Палмером. Флеккен спас гостей после его удара в ближний угол, а в одной из атак Эстевао выложил мяч под удар Кукурелье, но испанец упёрся в блок защитника.

У немецкой команды за весь первый тайм можно выделить лишь два штрафных Алекса Гримальдо, с которыми уверенно справился Йоргенсен. Патрик Шик оставался в тени, а владение мячом не превращалось в опасность.

После перерыва Мареска сделал серию замен: вышли Хато, Тосин, Эссугу, позже Жоао Педро и Джейми Гиттенс. «Байер» чуть активизировался и получил единственный по-настоящему голевой шанс, когда ошибка Ачемпонга вывела Шика на удар, но Хато успел заблокировать.

Джейми Гиттенс globallookpress.com

Финальный аккорд от Жоао Педро

Свежее дыхание Педро и Гиттенса придало атакам «Челси» скорости. Гиттенс в первом же эпизоде убежал от опекуна и выкатил мяч под удар Эстевао — чуть мимо дальнего угла. Педро пробивал издали, проверяя реакцию Флеккена, но решающий момент настал в концовке.

На 90-й минуте 18-летний Генесис Антви прорвался справа и аккуратно покатил на линию штрафной. Жоао Педро принял, подстроился и низом вбил мяч в левый угол — 2:0. Трибуны взорвались, а бразилец подтвердил, что готов стать важной фигурой в новом сезоне.

Жоао Педро празднует гол globallookpress.com

Матч завершился подъёмом символического трофея, но в клубе остаётся тревога по поводу серьёзной травмы Леви Колуилла — разрыв крестообразных связок лишит его почти всего сезона. Мареска уже ищет решения: Хато и Ачемпонг получили важные минуты, но выход в основе в АПЛ для 19-летнего новичка — рискованное испытание.

В остальном же «Челси» оставил впечатление команды, способной диктовать темп и создавать моменты даже в экспериментальном составе. Уже через несколько дней — спарринг с «Миланом», а 17 августа старт в Премьер-лиге против «Кристал Пэлас».