Дебют Эстевао и гол Жоао Педро: «Челси» уверенно обыграл «Байер» на «Стэмфорд Бридж»

Это был первый матч «Челси» на «Стэмфорд Бридж» после майской победы над «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и первый после насыщенного лета: команда Энцо Марески успела оформить место в Лиге чемпионов, выиграть Лигу конференций, слетать в США и взять Клубный чемпионат мира. Но пауза не сказалась на настрое — с первых минут хозяева выглядели максимально заряженными на победу, будто сезон уже в разгаре.
В стартовом составе сразу несколько новичков: Андрей Сантос, Лиам Делап и, конечно, главный герой вечера — Эстевао, перешедший за £30 млн с возможными бонусами до £55 млн. Юный бразилец быстро дал понять, что статус «нового Неймара» и прозвище «Мессиньо» — не пустые слова.
Гол дебютанта и связка с Палмером
«Челси» активно давил через правый фланг, где Эстевао с первых касаний нагружал защиту «Байера» обводками и смелыми проходами. На 17-й минуте связка с Коулом Палмером принесла результат. Англичанин технично перебросил Флеккена, но мяч от перекладины отскочил к Эстевао, и тот спокойно отправил его в сетку с двух метров.
В остальное время первого тайма бразилец не стеснялся бить сам (семь ударов, два в створ) и разыгрывать острые комбинации с Палмером. Флеккен спас гостей после его удара в ближний угол, а в одной из атак Эстевао выложил мяч под удар Кукурелье, но испанец упёрся в блок защитника.
У немецкой команды за весь первый тайм можно выделить лишь два штрафных Алекса Гримальдо, с которыми уверенно справился Йоргенсен. Патрик Шик оставался в тени, а владение мячом не превращалось в опасность.
После перерыва Мареска сделал серию замен: вышли Хато, Тосин, Эссугу, позже Жоао Педро и Джейми Гиттенс. «Байер» чуть активизировался и получил единственный по-настоящему голевой шанс, когда ошибка Ачемпонга вывела Шика на удар, но Хато успел заблокировать.
Финальный аккорд от Жоао Педро
Свежее дыхание Педро и Гиттенса придало атакам «Челси» скорости. Гиттенс в первом же эпизоде убежал от опекуна и выкатил мяч под удар Эстевао — чуть мимо дальнего угла. Педро пробивал издали, проверяя реакцию Флеккена, но решающий момент настал в концовке.
На 90-й минуте 18-летний Генесис Антви прорвался справа и аккуратно покатил на линию штрафной. Жоао Педро принял, подстроился и низом вбил мяч в левый угол — 2:0. Трибуны взорвались, а бразилец подтвердил, что готов стать важной фигурой в новом сезоне.
Матч завершился подъёмом символического трофея, но в клубе остаётся тревога по поводу серьёзной травмы Леви Колуилла — разрыв крестообразных связок лишит его почти всего сезона. Мареска уже ищет решения: Хато и Ачемпонг получили важные минуты, но выход в основе в АПЛ для 19-летнего новичка — рискованное испытание.
В остальном же «Челси» оставил впечатление команды, способной диктовать темп и создавать моменты даже в экспериментальном составе. Уже через несколько дней — спарринг с «Миланом», а 17 августа старт в Премьер-лиге против «Кристал Пэлас».