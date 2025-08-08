ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 21:56
    • «Динамо» Мх и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ
  • 21:50
    • Тер Стеген высказался о своей ситуации в «Барселоне»
  • 21:33
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2025/26
  • 23:03
    • «Интер» одержал волевую победу над «Монако» в товарищеском матче
  • 22:54
    • «Челси» обыграл «Байер» в товарищеском матче
    Тер Стеген высказался о своей ситуации в «Барселоне»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген прокомментировал информацию о том, что сроки своего восстановления после операции на пояснице не были согласованы с клубом.

    Марк-Андре тер Стеген — голкипер «Барселоны»
    Марк-Андре тер Стеген — голкипер «Барселоны»

    «Последние несколько месяцев были для меня крайне тяжёлыми, как в физическом плане, так и в личном. Как и у любого игрока, после травмы моим единственным приоритетом всегда было как можно скорее вернуться на поле, желая помочь команде и заниматься тем, что я люблю больше всего: играть в футбол.

    В последние недели обо мне было сказано много всего, в том числе совершенно беспочвенного. Поэтому я считаю необходимым уважительно, но ясно изложить свою версию событий.

    Решение об операции было принято после консультации с медицинскими специалистами и полностью одобрено клубом. Всегда старались поставить на первое место моё здоровье и спортивную карьеру в долгосроке, что, конечно же, полностью соответствует интересам клуба, чтобы я мог как можно скорее выйти на поле и продолжать выигрывать трофеи. Кроме того, я публично объявил о минимальном сроке восстановления, который мне потребуется после операции, о котором мне сообщили ведущие специалисты, и всегда согласовывался с клубом.

    В свете некоторых предположений я также хотел бы уточнить, что все подписания и продления контрактов клубом были завершены до моей операции, и поэтому я ни в коем случае не мог считать, что мои неудачные обстоятельства, связанные с новой операцией, которую мне пришлось перенести, повлияют на регистрацию других товарищей, которых я очень уважаю и с которыми с нетерпением жду возможности разделить раздевалку ещё много сезонов. Любое иное толкование представляется мне несправедливым и некорректным.

  • 30/07/2025

    • В течение всей своей карьеры я всегда старался вести себя профессионально, уважительно и преданно по отношению к командам, которые представлял. Я глубоко привязан к "Барселоне", этому городу и его болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Моя преданность этим цветам остаётся непоколебимой.

    Понимаю, что сложные моменты могут вызывать напряжение, но верю, что посредством диалога и ответственного отношения мы сможем конструктивно урегулировать эту ситуацию. Я полностью готов сотрудничать с руководством для решения этого вопроса и предоставления запрашиваемого разрешения», — написал тер Стеген на своей странице в социальной сети.

    Ранее сообщалось о том, что немецкий голкипер лишен капитанской повязки в «Барселоне».

