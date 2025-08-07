Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»

На официальном сайтепоявилась информация, что голкипербольше не будет капитаном клуба.

«Клуб объявляет, что в связи с дисциплинарным разбирательством, начатым в отношении игрока Марка-Андре тер Стегена, и до окончательного решения этого вопроса клуб, по взаимному согласию со спортивным руководством и тренерским штабом, решил временно отстранить его от должности капитана первой команды.

В течение указанного периода обязанности первого капитана будет исполнять нынешний вице-капитан Рональд Араухо», — сказано в заявлении пресс-службы «Барселоны».

Теперь с капитанской повязкой на поле команду будет выводить уругваец Рональд Араухо, который зимой был близок к уходу из клуба.