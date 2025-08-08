Тедеев: Мы должны были побеждать

Главный тренерпрокомментировал ничью своей команды в матче 4-го тура РПЛ против махачкалинского(1:1).

«Печали точно нет, есть некая злость, что играли первый тайм не так, как второй. Во вторые 45 минут мы играли хорошо и должны были побеждать. Мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить больше мячей. Сейчас нам главное сохранить футболистов, провести ротацию, потому что нас немного не хватает. Нам нужно думать о предстоящем матче», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» с 6 очками располагается на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 17 августа тольяттинцы примут «Оренбург».