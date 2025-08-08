«Монако» — «Интер». Онлайн, прямая трансляция

Французы подходят к встрече в статусе непобеждённых в предсезонке и уже с обкатанным составом, тогда как миланцы только начинают игровую подготовку и проверят новые тактические идеи после смены тренера. На поле «Луи II» сойдутся команды, которые совсем недавно встречались в Лиге чемпионов — тогда «нерадзурри» победили 3:0 благодаря хет-трику Лаутаро Мартинеса.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Монако — Интер 1:0 Монако: Лукаш Градецки, Вандерсон, Уилфрид Синго, Тило Керер, Каю Энрике, Магнес Аклиуше, Денис Закария, Элисс Бен-Сегир, Ламин Камара, Мика Биерет, Джордж Иленихена Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам, Луис Энрике, Petar Sucic

Ход игры

36' Вторая жёлтая карточка Хакану Чалханоглу! Удалён турецкий футболист с поля за грубый фол на Вандерсоне. В подкате сначала вроде бы в мяч сыграл Хакан, но потом срубил соперника.

33' Лаутаро нарушил правила в борьбе с соперником, ещё и во вне игры оказался.

30' Опасно бил Чалханоглу из-за штрафной, Градецкий на месте.

28' Биерет классно вырезал передачу на Иленихену, но тот отправил мяч сильно выше ворот.

27' Лаутаро получил жёлтую карточку за слишком активные разговоры с арбитром.

25' Биерет вошёл в штрафную и пробил в дальний угол – мимо, не получился удар.

22' И снова Камара решился на удар из-за штрафной, Зоммер снова парировал.

21' Издали пробил Камара, Зоммер на месте.

17' Чалханоглу в подкате сзади сбил соперника — первая жёлтая карточка в матче.

16' Димарко пробил с лёта после углового, снова после рикошета мимо ворот ушёл мяч.

14' Защитник заблокировал удар Тюрама из штрафной! Опасно было у ворот Монако.

10' Энрике навесил с левого фланга — за лицевую отправил мяч.

8' Снова мимо бьёт Барелла! На этот раз после паса Тюрама бил с линии штрафной — не попал в дальний угол.

7' Барелла бьёт выше ворот с линии вратарской! Скинул Мартинес на партнёра, но тот не попал.

5' Тюрам с левой отдавал на Лаутаро во вратарскую, Градецкий легко забрал мяч.

3' Снова с линии штрафной позволили пробить защитники Интера! На этот раз мимо.

2' ГОООООООООЛ! Монако открывает счёт! Аклиуш мощнейшим ударом из-за штрафной прошил Зоммера, 1:0!

1' Монако начал с центра поля, поехали!

Перед матчем

20:55 Команды вышли на поле, размялись — всё готово к старту.

20:45 Итальянский клуб выйдет на матч максимально приближенным к основному составом. А вот у «Монако» есть эксперименты. На замене остался Александр Головин, а в старте вышел 18-летний Джордж Иленихена.

20:30 Объявлены стартовые составы команд.

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Луис Энрике, Барелла, Чалханоглу, Сучич, Димарко, Лаутаро, Тюрам.

«Монако»: Градецкий, Вандерсон, Синго, Керер, Энрике, Аклиуш, Закария, Камара, Бен Сегир, Биерет, Иленихена.

«Монако»

Команда Ади Хюттера провела семь предсезонных матчей и не проиграла ни одного, четыре из которых завершились «сухо». Были победы над «Серкль Брюгге» (1:0), «Ковентри» (5:0), «Арминией» (3:0) и дважды над «Торино» (3:1), а также ничьи с «Ноттингем Форест» (0:0) и «Аяксом» (2:2). Такая серия придаёт уверенности перед дебютом в Лиге 1, который запланирован на 16 августа против «Гавра».

Лето выдалось активным и на трансферном рынке. Главные приобретения — Ансу Фати, Поль Погба и Эрик Дайер. Из них пока регулярно играет только Дайер, а Фати и Погба восстанавливаются и набирают форму.

Александр Головин по-прежнему ключевая фигура в центре поля, а в атаке Хюттер полагается на Балогуна и Биерета. С учётом качества состава и сыгранности в межсезонье «Монако» может рассчитывать на полноценный экзамен для обороны «Интера».

«Интер»

Для миланцев этот матч станет первым выездным в предсезонке и вторым в целом. Кристиан Киву, сменивший Симоне Индзаги после второго места в Серии А и болезненного поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:5), начал подготовку к сезону с победы над «Интером U23» (7:2). Новый тренер уже обкатывает схему 3-4-2-1 и планирует дать время всем новичкам.

Состав «нерадзурри» в межсезонье пополнили Луис Энрике, Петар Шушич, Анж-Иоан Бонни и Никола Залевски. Однако в Монако команда приедет без Бенжамена Павара, Петра Зелиньски и Яна-Ауреля Биссекка, которые продолжают восстанавливаться от травм. Основная надежда в атаке — связка Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам, а в центре поля ведущие роли сыграют Барелла и Мхитарян.

Для Киву встреча станет возможностью оценить команду в игре против сильного и уже готового соперника, а также проверить, как работают новые комбинации в атаке под высоким прессингом.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.89.