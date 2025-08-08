«Монако» — «Интер». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
36' Вторая жёлтая карточка Хакану Чалханоглу! Удалён турецкий футболист с поля за грубый фол на Вандерсоне. В подкате сначала вроде бы в мяч сыграл Хакан, но потом срубил соперника.
33' Лаутаро нарушил правила в борьбе с соперником, ещё и во вне игры оказался.
30' Опасно бил Чалханоглу из-за штрафной, Градецкий на месте.
28' Биерет классно вырезал передачу на Иленихену, но тот отправил мяч сильно выше ворот.
27' Лаутаро получил жёлтую карточку за слишком активные разговоры с арбитром.
25' Биерет вошёл в штрафную и пробил в дальний угол – мимо, не получился удар.
22' И снова Камара решился на удар из-за штрафной, Зоммер снова парировал.
21' Издали пробил Камара, Зоммер на месте.
17' Чалханоглу в подкате сзади сбил соперника — первая жёлтая карточка в матче.
16' Димарко пробил с лёта после углового, снова после рикошета мимо ворот ушёл мяч.
14' Защитник заблокировал удар Тюрама из штрафной! Опасно было у ворот Монако.
10' Энрике навесил с левого фланга — за лицевую отправил мяч.
8' Снова мимо бьёт Барелла! На этот раз после паса Тюрама бил с линии штрафной — не попал в дальний угол.
7' Барелла бьёт выше ворот с линии вратарской! Скинул Мартинес на партнёра, но тот не попал.
5' Тюрам с левой отдавал на Лаутаро во вратарскую, Градецкий легко забрал мяч.
3' Снова с линии штрафной позволили пробить защитники Интера! На этот раз мимо.
2'
1' Монако начал с центра поля, поехали!
Перед матчем
20:55 Команды вышли на поле, размялись — всё готово к старту.
20:45 Итальянский клуб выйдет на матч максимально приближенным к основному составом. А вот у «Монако» есть эксперименты. На замене остался Александр Головин, а в старте вышел 18-летний Джордж Иленихена.
20:30 Объявлены стартовые составы команд.
«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Луис Энрике, Барелла, Чалханоглу, Сучич, Димарко, Лаутаро, Тюрам.
«Монако»: Градецкий, Вандерсон, Синго, Керер, Энрике, Аклиуш, Закария, Камара, Бен Сегир, Биерет, Иленихена.
«Монако»
Команда Ади Хюттера провела семь предсезонных матчей и не проиграла ни одного, четыре из которых завершились «сухо». Были победы над «Серкль Брюгге» (1:0), «Ковентри» (5:0), «Арминией» (3:0) и дважды над «Торино» (3:1), а также ничьи с «Ноттингем Форест» (0:0) и «Аяксом» (2:2). Такая серия придаёт уверенности перед дебютом в Лиге 1, который запланирован на 16 августа против «Гавра».
Лето выдалось активным и на трансферном рынке. Главные приобретения — Ансу Фати, Поль Погба и Эрик Дайер. Из них пока регулярно играет только Дайер, а Фати и Погба восстанавливаются и набирают форму.
Александр Головин по-прежнему ключевая фигура в центре поля, а в атаке Хюттер полагается на Балогуна и Биерета. С учётом качества состава и сыгранности в межсезонье «Монако» может рассчитывать на полноценный экзамен для обороны «Интера».
«Интер»
Для миланцев этот матч станет первым выездным в предсезонке и вторым в целом. Кристиан Киву, сменивший Симоне Индзаги после второго места в Серии А и болезненного поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:5), начал подготовку к сезону с победы над «Интером U23» (7:2). Новый тренер уже обкатывает схему 3-4-2-1 и планирует дать время всем новичкам.
Состав «нерадзурри» в межсезонье пополнили Луис Энрике, Петар Шушич, Анж-Иоан Бонни и Никола Залевски. Однако в Монако команда приедет без Бенжамена Павара, Петра Зелиньски и Яна-Ауреля Биссекка, которые продолжают восстанавливаться от травм. Основная надежда в атаке — связка Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам, а в центре поля ведущие роли сыграют Барелла и Мхитарян.
Для Киву встреча станет возможностью оценить команду в игре против сильного и уже готового соперника, а также проверить, как работают новые комбинации в атаке под высоким прессингом.
