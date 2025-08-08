ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Игнатьев: В РПЛ сейчас можно побеждать и без иностранцев

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Зенит Краснодар Спартак Динамо
    Известный российский тренер Борис Игнатьев, приводивший юношескую сборную СССР к победе на чемпионате Европы в 1988 году, высказал свое мнение по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

    Борис Игнатьев
    Борис Игнатьев

    «Нужно по-иному подходить к развитию российского футбола. "Локомотив" принял эту повестку, поэтому в составе команды играет большая группа российских молодых футболистов. Чем они отличаются от иностранцев?

    Сегодня на уровне чемпионата России можно выигрывать и без сильных иностранных игроков. Но, конечно, должны быть и маяки в лице Малкома или Витселя, которые будут двигать российский футбол вперёд. Многие молодые ребята, смотря на их игру, будут брать для себя что-то новое.

  • Андрей Кобелев: В матче «Зенита» и ЦСКА борьбы увидели больше, чем футбола
  • Легендарный динамовец Андрей Кобелев — о третьем туре РПЛ
  • 05/08/2025

    • А так сейчас смотрим, и иностранец сидит в запасе. Его брали сюда, чтобы он поднимал уровень российской команды, однако ему нужно сначала найти квартиру, машину, водителя и переводчика. Ему нужно столько, что наши бы школы работали безбедно и плодотворно», — сказал Игнатьев «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Несколько дней назад прошла информация, что с нового сезона будет принят лимит легионеров по формуле «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке. Сейчас может одновременно находиться на поле 8 легионеров.

