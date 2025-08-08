Газизов: Хотели победить для болельщиков, но не получилось

Генеральный директор махачкалинскогопрокомментировал ничью своей команды с(1:1) в матче 4-го тура РПЛ.

«Первый тайм получился. Отрабатывали. Второй тайм — отдали инициативу. В напряжении пребывали. Хотя ничего такого не было.

Как всегда, Дзюба — красавец. Дали ему скинуть, а там подбор и удар… Для нас "Акрон" неудобный соперник вообще. Вот можем что угодно делать… Значит, следующая игра будет лучше.

Хороший соперник с хорошими футболистами и лидером на поле. Хотел бы поблагодарить своих футболистов. Тяжело было. И спасибо болельщикам. Хотели победить для них, но не получилось», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Махачкалинцы с 5 очками находятся на 9-й строчке РПЛ. В следующем туре «Динамо» 18 августа в Саранске сыграет с «Пари НН».