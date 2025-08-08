ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Динамо» Махачкала — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ «Динамо» Мх — «Акрон»

    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон Беньямин ШешкоСекретное оружие Аморима. Как Беньямин Шешко впишется в новую схему «МЮ»
  • 18:55
    • «Динамо» Мх — «Акрон»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
  • 15:34
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
    Артем Дзбюа
    Артем Дзбюа
    Махачкалинское «Динамо» примет на своем поле тольяттинский «Акрон» в матче-открытии 4-го тура РПЛ. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    Стартовые составы

    «Динамо» Мх: Т. Магомедов, Табидзе, Пальцев, Аззи, Алибеков, Джавад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов, Сердеров.

    «Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.

    «Динамо» Мх

    Махачкалинцы после поражения в первом туре РПЛ в гостях от «Спартака» (0:1) сыграли вничью против «Оренбурга» (0:0) и одержали победу на своем поле над «Ахматом» (1:0). С четырьмя очками в активе с разницей мячей 1:1 команда Хасанби Биджиева идет на 9-м месте в турнирной таблице.

    В Кубке России «бело-голубые» начали свой путь с победы в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ над «Пари НН» — 1:0.

    «Акрон»

    Команда из Тольятти достойно стартовала в новом розыгрыше РПЛ — одна победа в гостях над «Сочи» (4:0) и две ничьи в домашних матчах против «Крыльев Советов» и «Спартака», которые завершились с одинаковым счетом 1:1. «Акрон» на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице с разницей мячей 6:2.

    Также тольяттинцы успешно стартовали в Пути РПЛ Кубка России, одержав победу дома над «Балтикой» (2:1).

    Личные встречи

    Команды между собой провели шесть встреч — в четырех случаях победу одержал «Акрон», дважды была зафиксирована ничья и еще ни разу «Динамо» Мх не обыгрывал тольяттинский клуб.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.

