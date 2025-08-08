«Динамо» Махачкала — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция

Махачкалинское «Динамо» примет на своем поле тольяттинский «Акрон» в матче-открытии 4-го тура РПЛ. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы

«Динамо» Мх: Т. Магомедов, Табидзе, Пальцев, Аззи, Алибеков, Джавад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов, Сердеров.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.

«Динамо» Мх

Махачкалинцы после поражения в первом туре РПЛ в гостях от «Спартака» (0:1) сыграли вничью против «Оренбурга» (0:0) и одержали победу на своем поле над «Ахматом» (1:0). С четырьмя очками в активе с разницей мячей 1:1 команда Хасанби Биджиева идет на 9-м месте в турнирной таблице.

В Кубке России «бело-голубые» начали свой путь с победы в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ над «Пари НН» — 1:0.

«Акрон»

Команда из Тольятти достойно стартовала в новом розыгрыше РПЛ — одна победа в гостях над «Сочи» (4:0) и две ничьи в домашних матчах против «Крыльев Советов» и «Спартака», которые завершились с одинаковым счетом 1:1. «Акрон» на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице с разницей мячей 6:2.

Также тольяттинцы успешно стартовали в Пути РПЛ Кубка России, одержав победу дома над «Балтикой» (2:1).

Личные встречи

Команды между собой провели шесть встреч — в четырех случаях победу одержал «Акрон», дважды была зафиксирована ничья и еще ни разу «Динамо» Мх не обыгрывал тольяттинский клуб.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.