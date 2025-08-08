Динамо Махачкала — Акрон. Ставка (к. 2.20) и прогноз на РПЛ 8 августа 2025 года

8 августа в 4-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Акрон». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: после 4 туров в таблице РПЛ «Динамо» Махачкала располагается на 10-м месте с 4 очками.

Последние матчи: в третьем туре команда Хасанби Биджиева обыграла на своем поле грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. Уже на первой минуте нападающий Гамид Агаларов убежал в контратаку и между ног пробил Шелию. После забитого мяча «Динамо» Махачкала отдало инициативу на поле, но соперник так и не смог даже сравнять счет.

Ранее была победа в Кубке России над «Пари НН» (1:0) и ничья в чемпионате в гостях с «Оренбургом» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Дапо (з).

Состояние команды: несмотря на скудный состав и потерю двух лидеров в межсезонье «Динамо» Махачкала пока идет в середине турнирной таблице, показывая сбалансированный, но не очень яркий футбол. Тренерский штаб в условиях кадрового дефицита подтягивает молодежь, так в последнем туре в РПЛ дебютировал Гаджи Будунов — сын легенды местного футбола Будуна Будунова.

«Акрон»

Турнирное положение: сейчас «Акрон» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 5 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре дружина Заурбека Тедеева смогла на своем поле отобрать очки у московского «Спартака», сыграв с ним вничью (1:1). Уже в конце первого тайма «Акрон» получил численное преимущество, владел инициативой, получил право на пенальти в середине второго тайма, но его не забил Лончар. В итоге, «Спартак» смог открыть счет в компенсированное время, но «Акрон» отыгрался сразу с еще одного пенальти, который забил Дзюба.

До этого «Акрон» выиграл в Кубке России у «Балтики» со счетом 2:1 на своем поле и разгромил в гостях в РПЛ «Сочи» (4:0).

Не сыграют: травмирован — Хосонов (п).

Состояние команды: на старте сезоне «Акрон» выглядит очень мощно, тренерский штаб ввел в основу двух крайних полузащитников: Максима Болдырева и Дмитрия Пестрякова, которые смотрятся очень солидно и придали игре команды юношеского задора. С ними даже быстрее стал бегать Дзюба:). В центре поля сейчас играет балканское трио (Лончар-Джурасович-Джаковац), регулирующее темп и вектор атак команды.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Акрон» выиграл дома (1:0), а в гостях сыграл вничью (1:1)

В позапрошлом сезоне в Первой лиге «Акрон» был сильнее в обоих матчах (1:0, 3:1)

Еще годом ранее «Динамо» Мх на своем поле сыграла вничью (1:1), а на выезде уступило (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 2,55, а на «Акрон» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,43.

Прогноз: сейчас «Акрон» точно предпочтительнее «Динамо» Мх по игре и составу, в прошлом сезоне тольяттинцы сыгрались, а появление в основе двух молодых футболистов вдохнуло в команду новую кровь и свежесть в игре. За бело-голубых в этом матче только фактор своего поля. За такой коэффициент надо пробовать данную ставку.

Основная ставка: победа «Акрона» с форой 0 за 2,20.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что «Акрон» увезет три очка из Махачкалы.

Дополнительная ставка: чистая победа «Акрона» за 3,20.