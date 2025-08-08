ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений КузнецовНХЛ, КХЛ или Швейцария. Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов? Энтони РобинсонЭнтони Робинсон: лучший фулбек АПЛ, которого никто не купит Усман ДембелеПарадокс Дембеле: почему фаворита на «Золотой мяч» всё еще нельзя назвать игроком мирового класса
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
  • 16:17
    • В «Зените» опровергли интерес к трансферу Исаака Ромеро
  • 15:34
    • Луис Энрике и Ханс-Дитер Флик поборются за приз лучшему тренеру сезона
  • 15:04
    • Стали известны номинанты на награду имени Льва Яшина
    Все новости спорта

    «Акрон» задаст жару хозяевам

    Динамо Махачкала — Акрон. Ставка (к. 2.20) и прогноз на РПЛ 8 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Акрон Прогнозы на Динамо-Махачкала Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Акрон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба
    8 августа в 4-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Акрон». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Августа 2025 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 20:00 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: после 4 туров в таблице РПЛ «Динамо» Махачкала располагается на 10-м месте с 4 очками.

    Последние матчи: в третьем туре команда Хасанби Биджиева обыграла на своем поле грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. Уже на первой минуте нападающий Гамид Агаларов убежал в контратаку и между ног пробил Шелию. После забитого мяча «Динамо» Махачкала отдало инициативу на поле, но соперник так и не смог даже сравнять счет.

    Динамо Мх — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в Кубке России над «Пари НН» (1:0) и ничья в чемпионате в гостях с «Оренбургом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмирован — Дапо (з).

    Состояние команды: несмотря на скудный состав и потерю двух лидеров в межсезонье «Динамо» Махачкала пока идет в середине турнирной таблице, показывая сбалансированный, но не очень яркий футбол. Тренерский штаб в условиях кадрового дефицита подтягивает молодежь, так в последнем туре в РПЛ дебютировал Гаджи Будунов — сын легенды местного футбола Будуна Будунова.

    «Акрон»

    Турнирное положение: сейчас «Акрон» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 5 очками.

  • Победа ускользнула от «Спартака» в Тольятти: огненная концовка и гол Дзюбы на последней минуте
  • Красно-белые снова доигрывали матч вдесятером
  • 04/08/2025

    • Последние матчи: в предыдущей игре дружина Заурбека Тедеева смогла на своем поле отобрать очки у московского «Спартака», сыграв с ним вничью (1:1). Уже в конце первого тайма «Акрон» получил численное преимущество, владел инициативой, получил право на пенальти в середине второго тайма, но его не забил Лончар. В итоге, «Спартак» смог открыть счет в компенсированное время, но «Акрон» отыгрался сразу с еще одного пенальти, который забил Дзюба.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого «Акрон» выиграл в Кубке России у «Балтики» со счетом 2:1 на своем поле и разгромил в гостях в РПЛ «Сочи» (4:0).

    Не сыграют: травмирован — Хосонов (п).

    Состояние команды: на старте сезоне «Акрон» выглядит очень мощно, тренерский штаб ввел в основу двух крайних полузащитников: Максима Болдырева и Дмитрия Пестрякова, которые смотрятся очень солидно и придали игре команды юношеского задора. С ними даже быстрее стал бегать Дзюба:). В центре поля сейчас играет балканское трио (Лончар-Джурасович-Джаковац), регулирующее темп и вектор атак команды.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Акрон» выиграл дома (1:0), а в гостях сыграл вничью (1:1)

    • В позапрошлом сезоне в Первой лиге «Акрон» был сильнее в обоих матчах (1:0, 3:1)

    • Еще годом ранее «Динамо» Мх на своем поле сыграла вничью (1:1), а на выезде уступило (0:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 2,55, а на «Акрон» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,43.

    Прогноз: сейчас «Акрон» точно предпочтительнее «Динамо» Мх по игре и составу, в прошлом сезоне тольяттинцы сыгрались, а появление в основе двух молодых футболистов вдохнуло в команду новую кровь и свежесть в игре. За бело-голубых в этом матче только фактор своего поля. За такой коэффициент надо пробовать данную ставку.

    Основная ставка: победа «Акрона» с форой 0 за 2,20.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что «Акрон» увезет три очка из Махачкалы.

    Дополнительная ставка: чистая победа «Акрона» за 3,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Джойнт — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фонсека — Юньчаокэтэ
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бонзи — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Русенборг — Хаммарбю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Арда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арис — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Линкольн — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фредрикстад — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Милсами — Виртус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Араз — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вондроушова — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Баник — Аустрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бавария — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Динамо Махачкала — Акрон: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 08.08.202520:00. «Акрон» задаст жару хозяевам
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры